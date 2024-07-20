Ожидается, что эта модель будет продаваться только на китайском рынке, но есть вероятность, что она получит новое название Xiaomi 14T Pro для международного рынка

Xiaomi представила Redmi K70 Ultra в Китае. Ожидается, что эта модель будет продаваться только на китайском рынке, но есть вероятность, что она получит новое название Xiaomi 14T Pro для международного рынка.

Redmi K70 Ultra впечатляет премиальным дизайном: гладкая стеклянная задняя панель, уникальный островной дизайн камеры и защита от пыли и воды по стандарту IP68. Его 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K поддерживает HDR10+, Dolby Vision и имеет частоту обновления 144 Гц. Дисплей также оснащён технологией 3840Hz PWM dimming для защиты глаз в условиях низкой освещённости.

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Чипсет MediaTek Dimensity 9300 Plus, установленный в Redmi K70 Ultra, может быть использован в одной из моделей грядущей серии Galaxy Tab S10.Тройная система камер включает 50-мегапиксельный основной сенсор Sony IMX906, 8-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и 2-мегапиксельный макрообъектив. Фронтальная камера имеет разрешение 20 мегапикселей.

Аккумулятор ёмкостью 5 500 мАч обеспечивает длительную работу устройства. Redmi K70 Ultra поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт и доступен в различных конфигурациях: от 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища. Цены варьируются от 2 599 юаней (~ $350) до 3 599 юаней (~$500). Также доступна специальная версия Champion Edition с 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти.

Ожидается, что Redmi K70 Ultra будет переименован в Xiaomi 14T Pro для глобального рынка. Xiaomi 14T Pro может получить дополнительные функции, такие как беспроводная зарядка и телеобъектив, а также бренд Leica для своих камер.