Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ZANTI
Xiaomi представляет беспроводные наушники Buds 5
Компактные наушники с активным шумоподавлением и длительным временем работы.

Китайский технологический гигант Xiaomi анонсировал свою последнюю разработку в сфере аудиоустройств - беспроводные наушники Xiaomi Buds 5. Новинка отличается компактностью (вес всего 4,2 грамма) и оснащена 11-миллиметровыми динамиками.

Среди ключевых особенностей Buds 5 - поддержка кодека Qualcomm aptX Lossless для передачи несжатого аудио, система активного шумоподавления на основе ИИ с тремя микрофонами, а также совместимость с технологиями пространственного звука и Dolby Atmos. Звуковые настройки выполнены специалистами Harman Golden Ear.

Xiaomi заявляет о впечатляющем времени автономной работы: до 6,5 часов без подзарядки и до 39 часов с использованием зарядного футляра. Наушники доступны в четырех цветовых вариантах: черном, белом, голубом и золотистом.

Xiaomi Buds 5 уже поступили в продажу в Китае по цене 699 юаней (около 96 долларов США).

#xiaomi #технологии #беспроводные наушники #dolby atmos #buds 5 #шумоподавление
Источник: superplanshet.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Двойные стандарты и те самые «правила»: Европа стремительно наращивает импорт российских металлов
20
Израильские технологии помогли ФБР взломать телефон стрелка Трампа за 40 минут
5
«Варшавянки» РФ активно действуют у британских островов, пишет обозреватель National Interest
2
Смартфоны Samsung Galaxy получат спутниковую связь в Android 15 и One UI 7
+
ВВС США сформируют в Южной Корее «суперэскадрилью» из 31 истребителя F-16
4
Почти всё российское судостроение реализуется силами Объединённой судостроительной корпорации
2
Марсоход случайно разбил камень и обнаружил желтые кристаллы в марсианских породах
5
«Полиметалл» удваивает мощности: свердловская фабрика вышла на новый уровень
+
Дания и Бельгия заинтересовались франко-итальянской системой ПРО SAMP/T NG
+
В России запущено первое предприятие по производству ткани из переработанного сырья
+
Новозеландская компания испытывает суборбитальный беспилотник Mk-II Aurora на скорости 3 Маха
2
8 ГБ VRAM уже недостаточно для современных игр — мощь GPU ограничена эффектом "бутылочного горлышка"
12
Компания Cellebrite не может разблокировать ни один iPhone, работающий под управлением iOS 17.4
1
В Рязанской области будет построен завод по производству напитков за 500 млн рублей
+
GeForce GTX 1650 смогла запустить ААА-игровые новинки 2024 года с высоким FPS
3
Видеокарты AMD Radeon RX 6000 и 7000 теперь поддерживают Twitch Enhanced Broadcasting
1
Суперкар Xiaomi SU7 Ultra разгоняется до 100 км/ч быстрее, чем Bugatti Chiron и Tesla Model S Plaid
+
Проблемы с процессорами Intel нового поколения добрались и до ноутбуков
2
Kia Sorento 2025 не подорожают
+
Marvel Studios за неделю до премьеры выпустила финальный трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха»
+

Популярные статьи

GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
97
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
70
Windows XP в 2024 году - Часть 2
10
Три причины, почему старый или слабый компьютер - не повод расстраиваться - мое мнение
58
Стоит ли менять DDR4 на DDR5, и может ли новая ОЗУ обеспечить заметный прирост fps в играх
17
Высокая эффективность китайских средств РЭБ в Южно-Китайском море привела в замешательство ВС США
2
АТ: США не способны вести войну за Тайвань - у них просто не хватит ракет, чтобы противостоять Китаю
+
Одесса на фоне “роста симпатий к уклонистам” становится лидером сопротивления мобилизации в ВСУ
6
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
203
О том как Google и Microsoft помогают Китаю обходить запрет США на передовые чипы NVIDIA
1

Сейчас обсуждают

Немрущий фраг
06:43
Просто некоторые не видят что у них проблемы с видяхой, например что фактически pcie 3.0 или что линий 8 (кондеры например снесли при установке) или что говнопроцессор который больше 4/8линий не тянет...
8 ГБ VRAM уже недостаточно для современных игр — мощь GPU ограничена эффектом "бутылочного горлышка"
NuclearMissionJam
06:42
На самом деле Данте не самый плохой аналитик, порой пишет вещи, которые другие не замечают.
The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии
Windmark
06:27
Врёшь. Относительно цен на железо память ддр5 дешёвая . Во времена дефицита ддр4 стоила как крыло от самолёта . В свое время 4000мгц б дай Самсунг мне обошлась в 19т.р. и ддр4 дешёвая сейчас потому ч...
Стоит ли менять DDR4 на DDR5, и может ли новая ОЗУ обеспечить заметный прирост fps в играх
Clamwult
06:25
Завали уже со своей хренью, никакого + 10 и тем более 15 у тебя не будет. + 10 или 15 фпс это 3060 Ти и 2080 Ти соответственно). У блогера те же фпс что и на Game GPU натестили, просто у него ещё запи...
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Алексей Вобленко
06:23
И нет это не делает политическую модель общую для книг и игр плагиатом с вышедшей позже меча и магии. ### Все остальное твое словоблудие не важно. Важно то, что я и говорил. Дегенерат автор высасыва...
The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии
Андрей Забиронин
06:10
3060 зверь по энергопотреблению? Поржал.
Как я добился того, что мой игровой ПК работает тихо и не перегревается в 30-ти градусную жару
Такой то
05:58
готовит из бекона
Киевский чиновник Андрющенко заявил, что ВС РФ готовит новое наступление в Запорожской области
EXPrompt
05:53
3 маха это Су25 и миг31й..серийные самолёты..другое дело что запад сильно отстал и не смог реализовать перехватчик сверхзвуковой.. а под всеми этими ''стартапами'' обычно скрываются конторы с участием...
Новозеландская компания испытывает суборбитальный беспилотник Mk-II Aurora на скорости 3 Маха
Евгений Автухов
05:52
6700 xt играю в игры в 4к
8 ГБ VRAM уже недостаточно для современных игр — мощь GPU ограничена эффектом "бутылочного горлышка"
Nvidia&Intel Hater
05:50
Когда нет Лехи шешун без дела не остается
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем