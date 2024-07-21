Компактные наушники с активным шумоподавлением и длительным временем работы.

Китайский технологический гигант Xiaomi анонсировал свою последнюю разработку в сфере аудиоустройств - беспроводные наушники Xiaomi Buds 5. Новинка отличается компактностью (вес всего 4,2 грамма) и оснащена 11-миллиметровыми динамиками.



Среди ключевых особенностей Buds 5 - поддержка кодека Qualcomm aptX Lossless для передачи несжатого аудио, система активного шумоподавления на основе ИИ с тремя микрофонами, а также совместимость с технологиями пространственного звука и Dolby Atmos. Звуковые настройки выполнены специалистами Harman Golden Ear.



Xiaomi заявляет о впечатляющем времени автономной работы: до 6,5 часов без подзарядки и до 39 часов с использованием зарядного футляра. Наушники доступны в четырех цветовых вариантах: черном, белом, голубом и золотистом.



Xiaomi Buds 5 уже поступили в продажу в Китае по цене 699 юаней (около 96 долларов США).