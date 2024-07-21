Устройство управляется с помощью приложения Mi Home, где пользователи могут редактировать изображения, выбирать фильтры и создавать коллажи

Совсем недавно Xiaomi анонсировала Mijia Pocket Photo Printer 1S — портативный принтер, предназначенный для мгновенной печати копий цифровых фотографий. Устройство уже доступно для продажи в Китае.

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Принтер применяет технологию ZINK zero-ink, что избавляет от необходимости использовать чернильные картриджи. Вместо этого применяется активация цветных кристаллов на специальной бумаге ZINK. Данный подход позволяет создавать фотографии с клеевой основой, упрощая их размещение в альбомах или на других объектах.

Устройство управляется в приложении Mi Home, где пользователи могут редактировать изображения, выбирать фильтры и складывать коллажи, добавляя персонализированные элементы. Модель 1S также поддерживает создание «AR-фотографий», что дает возможность связывать с напечатанными изображениями короткие видео и аудиоклипы.

Принтер совместим с Bluetooth 5.2 и может подключаться к трем устройствам одновременно, что удобно для печати без Wi-Fi. Он легкий и компактный (82 мм x 124 мм x 22 мм), что делает его простым в транспортировке.