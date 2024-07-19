Сведения от разработчиков говорят о грядущем появлении PlayStation 5 Pro.

На портале Insider Gaming была опубликована информация, которая комментирует запись в Твиттере Тома Хендерсона. В этой записи он намекал на появление игровой консоли PlayStation 5 Pro не раньше 2025 года. По его данным, разработчики игр могут подавать заявку на приём своих приложений с поддержкой PlayStation 5 Pro в CertOps уже с 30 июля. Эта дата была указана полтора года назад. Все игровые приложения, выпускаемые после 15 сентября, должны начать поддерживать PlayStation 5 Pro. Из этого можно сделать вывод, что консоль должна быть представлена до конца нынешнего года.

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Некоторые источники неоднократно высказывали опасения относительно того, что в этом году PlayStation 5 Pro не появится. В частности, они ссылаются на небольшое число игр от внутренних студий Sony, которые будут использовать возможности обновлённой консоли.

Сама Sony PlayStation 5 Pro официально не анонсировала и не подтверждала её разработку. Возможно, в ближайшее время появится больше информации по этому вопросу.