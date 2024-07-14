Споры о том, какая игровая подписка лучше, продолжаются. PlayStation Plus против Xbox Game Pass – жидкое противостояние. Японцы молча делают свое дело, а американцы громко заявляют о своих "Day One релизах". Кто прав, кто виноват, и кто действительно заслуживает внимания и денег? Пора заканчивать спор и определиться.

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Предисловие

В 2024 году произошли серьезные изменения в сервисах аренды игры. Расстановка сил в цифровом мире... изменилась... Несильно, но достаточно, чтобы обсудить этот вопрос и актуализировать данную информацию. Целью сегодняшнего повествования является расстановка точек над (i), ибо устал от мусора, что распространяется по данной тематике в интернете. Как обычно, будем использовать только факты и конкретику. Без "мнения" и "видения". В суровом мире видео игр очень любят приукрасить и приврать некоторые моменты "для убедительности" своего мнения. В любом момент, при любом обсуждении того или иного спорного вопроса вы можете опираться на данный материал и устанавливать истину в последней инстанции.

Инновации и изменение индустрии

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7 января 2014 года на выставке Consumer Electronics Show 2014 Sony анонсирует сервис по аренде игр PS NOW. Примерно за 3 месяца до того, как Фил Спенсер становится главой Xbox и примерно за 3,5 года до запуска Xbox Game Pass в июле 2017 года. К старту конкурента, у японских самураев уже был полностью сформировавшийся сервис с библиотекой более пятиста тайтлов и числом около 2 млн. активных пользователей. Маленький факт, о котором стараются не говорить поклонники Xbox, ибо очень неудобная правда. Единственное, что сделал глава игрового направления Microsoft - это ввалил кучу денег в продвижение, чтобы догнать и перегнать конкурента на новом рынке. Повсеместная реклама и регулярные упоминания помогли в продвижении сервиса и узнаваемости в массах.

Лучший сервис подписок

В подавляющем числе случаев, когда затрагивается данный вопрос, мнение авторов контента носит субъективный характер и манипулятивные аргументы. Невозможно разговаривать и обсуждать что-то с человеком, если ему нравится Bleeding Edge и Redfall. У конкурента такого никогда не было и вряд ли появится. А раз нет, то партия зеленых выиграла. Думаете такого не бывает? Сплошь и рядом с регулярной периодичностью. В сегодняшнем разговоре будем использовать только цифры и факты, а вы уже сами будите определять их весомость в вашем конкретном случае.

Стоимость подписки

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У обоих представителей есть несколько вариантов, где каждый найдет что-то для себя. Цену буду приводить за год по состоянию на момент написания:

Базовый вариант:

PlayStation Plus Essential за 80 тугриков вам дают 48 игр (накопительный эффект )плюс доступ к онлайн;

Xbox Game Pass Core за 75 тугриков вам дают 25 игр плюс доступ к онлайн;

У японцев библиотека значительно превосходит конкурента. За 10 лет существования там накопилось более 350 игр для PS4/5.

Стандартный вариант:

PlayStation Plus Extra за 135 тугриков вам дают предыдущий вариант, плюс доступ к библиотеке из 468 игр с редкими "Day one" релизами;

Xbox Game Pass Standard за 180 тугриков вам дают предыдущий вариант, плюс доступ к библиотеке из 400 игр (общее число 451, но надо минусовать ЕА). Нет "Day one" релизов от внутренних студий и избранных сторонних разработчиков (точного описания нет, скорее всего инди шлак здесь будет появлятся);

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С огромным отрывом лидируют японцы.

Самый дорогой вариант:

PlayStation Plus Premium за 160 тугриков. Все как в предыдущем плюс облачные игры на любом устройстве в PS2 и PS3 игры и несколько часов пробников в новинках;

Xbox Game Pass Ultimate за 240 тугриков. Все как в предыдущем плюс Dаy one игры и облачный гейминг.

Разница в 80 тугриков слишком большая. На данную сумму можно взять полноценную игру на ваш личный выбор в день релиза.

Стоит сделать уточнение: в подавляющем числе случаев игры (в подписках) идут в базовом варианте и за дополнение необходимо платить сверху указанных сумм.

Dаy one релизы

Самый большой развод на деньги. Манипуляция и прямой обман потребителей. Основная фишка Microsoft, о которой любят кричать на каждом углу. Фил Спенсер добавляет свои игры в сервис в день релиза, а самураи лишь несколько лет спустя.

Немного отвлечемся и обыграем ситуацию в другом русле. В Беларуси в 2011 году 95% всех рабочих ежемесячно получали несколько миллионов, а в Соединенных Штатах таких менее 1%. Делаем вывод. В Беларуси жить лучше, так как зарплата больше. Разве я не прав? Мы просто не уточняем, что белорусский зайчик в 20 000 раз дешевле. Маленькое уточнение, которое меняет суть вопроса.

Аналогичная ситуация и с играми "Dаy one" от Microsoft. Нам манипулятивно говорят о релизах, но не уточняют, что в один ряд ставят:

Battletoads / Tell Me Why / As Dusk Falls / Pentiment / Minecraft Legends / Crackdown 3

Days Gone / Ghost of Tsushima / Horizon Zero Dawn /God of War / The Last Guardian

У американцев нет ярких блокбастеров. Вообще нет. Но они ставят равно между своими проектами и японскими. Не отрицаю, что есть те, кто с удовольствием наяривал в Senua's Saga: Hellblade II, но опять же - эта игра совершенно другого уровня и ей до Spider-Man как муравью, до эйфелевой башни.

Число подписчиков

Наверное, самый достоверный аргумент в лобовом сравнении. На аренду игр у японцев подписано 43 млн. пользователей против 32 млн. у Фила Спенсера. Более того, данный показатель самураи достигли исключительно в своей экосистеме консолей, в то время как американцы получили данное число на своих консолях и на персональных компьютерах. Установочная база Xbox на порядок больше. Но народ не горит желанием приобщаться к прекрасному в стане коробокса. За самой "лучшей" подпиской не выстраиваются очереди из желающих.

Наполнение библиотеки

Вкусовщина, о которой бесполезно спорить. Приведу лишь списки игр, что добавили в сервис за последние пол года. Энтузиасты собрали коллекции за первый квартал и за второй квартал 2024 года. Пусть читатель сам определяет, где ему нравится больше.





В первом квартале число игр, что добавили в японский сервис превышала аналогичный показатель у конкурента. Более того, у Sony регулярно мелькают игры от внутренних студий Xbox, но не наоборот.

Второй квартал 2024 года стал более показательным. Доминирование игровой станции становится неоспоримым. За качество проектов пусть каждый ответит сам, ибо на вкус и цвет... Единственное - так как игр у одной из сторон добавлено больше, то и угодить получится БОЛЬШЕЙ аудитории.

Второй квартал для Xbox Game Pass стал разгромным. Более того, в плюсе начали массово появляться "классические" игры c PS2 в день релиза.

Поднятие цены и адекватность

Любая игровая подписка - это мусорное предложение, ни один нормальный издатель с мощным релизом не будет сливать свое творение за пару пачек чипсов. Если вы только купили игровую консоль и это первое устройство в вашей сознательной жизни, то можно найти оправдания данному явлению. Во всех остальных случаях - обычное разводилово.

Стоимость игры на диске в день релиза ни чем не отличается от цифрового варианта. После прохождения диск можно продать с дисконтом в 20%. Простая математика говорит, что таким образом можно пройти 14 ТОП ААА игр за год на релизе и у вас еще останется 56 тугриков (после продажи последнего диска). Не парочку инди, что подсунули, а каждый месяц по одной самой популярной новинки.

Hogwarts Legacy / Elden Ring / Baldur’s Gate 3 / Alan Wake 2 / Mortal Kombat 1 / Assassin’s Creed Mirage / Resident Evil 4 и прочие.

А если игры будите брать не в день релиза, а с отсрочкой в пару месяцев, то число увеличится до 50 и времени на их прохождение не хватит.

20 тугриков за месяц игры

Ни для кого не секрет, что поднятие приурочили к добавлению Call of Duty в сервис. Отличный вариант. Правда жизни такова, что в данную игру бегает около 30 млн пользователей на всех платформах вместе взятых. На Xbox приходится около 20%. И тут появляется интересная особенность. В день релиза благоговение накроет максимум 6 млн человек (если никто не будет покупать, а перекинутся исключительно на сервис), а вот оставшиеся 26 млн. подписчиков не получат никакой радости от данного шага, но стоимость подписки для них подняли.

Паттерны поведения

Уже говорил и повторю снова: "Игровые консоли - это бюджетные устройства для бюджетного гейминга". Средний чек рядового активного пользователя составляет 110-130 тугриков в год. Цифра рассчитана из годовой выручки игровой индустрии (регулярные отчеты аналитических агентств) в разрезе "консоли" на число активных пользователей. Японцы рассчитали стоимость своей подписки с прицелом на данный показатель, в то время как Microsoft вышла ДАЛЕКО за рамки. А ведь есть еще "скинчики".

Вместо итогов

У нас складывается интересная картина. В календаре Microsoft нет громких релизов в обозримом будущем. За рамками Call of Duty идет выжженная пустыня. Но просят денег сверх того, что платит рядовой геймер. Конкурент активнее наполняет сервис различными продуктами и просит на 105 тугриков меньше. Диспропорция дошла до безумия. И это еще не конец.







