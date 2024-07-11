Продавец использовал шутливое название, отсылая на V-образный дизайн системы, который стал заметен еще в 2019 году после появления первых изображений

Набор для разработки PlayStation 5 был продан в Интернете по довольно высокой цене, и продавцу пришлось проявить смекалку, чтобы избежать исключения его из списка Sony. Как сообщает Consolevariations в X/Twitter, недавно девайс был продан за внушительную цену в 6000 долларов. Чтобы избежать исключения товара из списка, продавец замаскировал систему под комплект для разработки PizzaStation 5, высмеивая его V-образный дизайн, который также был замечен многими, когда первые изображения комплекта появились в сети в 2019 году. Высокие шансы избежать исключения из списка Sony благодаря продаже своего набора для разработки.

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Несмотря на то что девайсы доступны только для разработчиков, несколько девайсов для PlayStation 5 попали в руки обычных пользователей. В 2022 году мы также получили представление об уникальных возможностях девайса, которые, очевидно, недоступны в розничной версии системы. Учитывая то, как часто мы смотрели на девайсы для PlayStation 5, будет неудивительно, если мы получим больше, чем несколько из них для девайсов PS5 Pro.

Аппаратное обновление среднего поколения от Sony, которое получит улучшенные технические характеристики, улучшенную трассировку лучей и поддержку улучшайзера Playstation Spectral Super Resolution, по слухам, будет выпущено в период с конца 2024 по первые месяцы 2025 года.