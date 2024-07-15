Компания Huawei готовится выпустить новую флагманскую модель, чтобы составить конкуренцию грядущей серии iPhone 16

Компания Huawei сняла запрет на раскрытие информации о чипсетах для недавно представленных моделей телефонов. Теперь покупатели могут получить данные о том, какие процессоры установлены в их устройствах из линеек Mate 60, Mate X5 и Pura 70. Ранее Huawei умалчивала о конкретных чипсетах, использованных в этих телефонах, которые были выпущены в сентябре и мае предыдущего года. На платформе Weibo пользователь под ником «Adak is a wolf» сообщил, что сотрудники отдела продаж Huawei получили разрешение на раскрытие информации о процессорах. Затем сотрудники СМИ посетили главный магазин Huawei и подтвердили, что модели Mate 60 и Mate X5 оснащены процессорами серии Kirin 9000s, а Pura 70 Pro Ultra имеет чип Kirin 9010.

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Интересно отметить, что о некоторых недавно выпущенных за границей продуктов Huawei, таких как MatePad SE 11, MatePad Pro 13.2 и смартфона Nova Y62 Plus, уже известна информация о процессорах на официальном сайте. Вероятно, причина предыдущей секретности связана с действующими санкциями США. Huawei, находясь под пристальным вниманием из-за своих новых технологий в производстве чипсетов, могла скрывать детали для уменьшения давления.

Несмотря на то, что теперь известны конкретные модели процессоров, детальная информация остается ограниченной. Персонал магазина может предоставить лишь базовую информацию о семействе и поколении чипсета. Кроме того, сами устройства не отображают конкретную модель процессора.

Huawei готовится к выпуску своей новой флагманской модели, которая будет конкурировать с предстоящей линейкой iPhone 16. Ожидаемая в завершении 2024 года серия Mate 70 будет иметь обновленный чипсет Kirin с функциями на основе ИИ и поддерживать спутниковую связь. Серия будет работать на операционной системе HarmonyOS Next и сохранит дисплеи с разрешением 1,5K.