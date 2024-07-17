В сети появилась информация, что грядущий чипсет Huawei будет использовать 7-нм техпроцесс из-за сложностей с внедрением 5-нм техпроцесса

Ранее сообщалось, что SMIC, крупнейший производитель полупроводников в Китае, успешно разработал свой 5-нм техпроцесс без использования передового оборудования EUV. Когда вступил в силу торговый запрет США, эта информация стала не чем иным, как прорывом, который позволит Huawei добавить чипсеты Kirin следующего поколения в свою будущую линейку смартфонов Mate 70. К сожалению, один инсайдер опроверг эти утверждения, заявив, что Kirin 9100, который, как говорят, будет следующим процессором Huawei, не будет производиться по 5-нм техпроцессу.

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Ранее сообщалось, что Huawei добилась успешного перевода своего чипсета на 5-нм техпроцесс. Однако на пути Huawei стояло множество препятствий, одним из которых было использование старого оборудования для массового производства 5-нм пластин. Согласно предыдущему отчету, 5-нм техпроцесс SMIC будет на 50 процентов дороже, чем у TSMC с той же литографией, поскольку отсутствие оборудования EUV приведет к более высоким производственным затратам и снижению выхода годных чипов.

Возможно, именно из-за этих препятствий пользователь @myplace_myworld прокомментировал в сети X*(признана экстремистской на территории России), что Kirin 9100 не будет использовать 5-нм технологию. Он также опроверг все утверждения о том, что Kirin 9100 имеет плотность на 43 процента выше, чем Kirin 9000S, при этом демонстрируя энергоэффективность, близкую к Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Если предположить, что последние слухи верны, это может означать, что Huawei и SMIC изо всех сил пытаются добиться сколь-нибудь значимой производительности своего 5-нм техпроцесса, а затраты слишком высоки, чтобы оправдать его использование в массовом производстве Kirin 9100.

В любом случае у Huawei, возможно, не будет другого выбора, кроме как прибегнуть к использованию 7-нм процесса, тем самым еще больше увеличивая технологический разрыв с конкурентами. Бывший руководитель китайского гиганта ранее упоминал, что санкции США не позволяют Huawei получить передовую 3- и 5-нм технологию от TSMC и подчеркивают необходимость эффективного использования 7-нм узла SMIC. Эта информация может намекать на трудности, с которыми сталкивается Huawei.