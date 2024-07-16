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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Из-за санкций против Huawei компания Intel выручила во втором квартале менее $13 млрд
Потери уложились в $200 млн, по мнению аналитиков Wells Fargo.

В мае этого года руководство Intel было вынуждено признать, что отзыв полученной ещё при президенте Трампе экспортной лицензии на поставку процессоров для ПК компании Huawei Technologies окажет негативное влияние на выручку во втором квартале, и она приблизится к нижней границе диапазона от $12,5 до $13,5 млрд, который фигурировал в собственном прогнозе компании. Аналитики Wells Fargo ожидают, что фактическая выручка Intel во втором квартале не превысила $12,87 млрд.

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Источник изображения: Getty Images

Полноценный квартальный отчёт Intel будет опубликован ближе к концу этого месяца, поэтому пока приходится ориентироваться на прогнозы аналитиков. Ранее они считали, что выручка компании по итогам второго квартала составит $13,08 млрд. По сути, из-за ограничений на поставку своих процессоров компании Huawei этот производитель во втором квартале мог лишиться около $200 млн упущенной выручки. Компания Qualcomm также лишилась права поставлять свои процессоры для нужд Huawei.

Зато в отношении AMD особых опасений у представителей Wells Fargo нет. По их мнению, по итогам второго квартала компания могла выручить $5,68 млрд, поскольку экспансии поставок ускорителей Instinct MI300 не препятствовали ни дефицит HBM3E, ни ограничения на использование сторонних мощностей по упаковке чипов с использованием метода CoWoS. Эти услуги AMD и NVIDIA оказывает TSMC, старающаяся наращивать профильные мощности пропорционально спросу.

#amd #intel #аналитика #финансы #huawei #санкции #wells fargo
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