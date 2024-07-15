Появление Apple Intelligence может подстегнуть продажи аппаратов iPhone

Оценки сразу двух аналитических компаний, IDC и Counterpoint Research, говорят о том, что компания Apple в этом году пока не является лидером рынка смартфонов. В следующем квартале положение дел может измениться. Во втором квартале совокупный объём поставок вырос на 6%, но Apple осталась на прошлогоднем уровне.

Статистика IDC утверждает, что продажи смартфонов всех производителей выросли на 6,5%, и всего за квартал было реализовано свыше 285,4 млн экземпляров. Поставки аппаратов Apple выросли всего на 1,5%.

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Доля рынка Samsung по итогам второго квартала составила 18,9%, и она лидирует. Apple находится на втором месте с долей 15,8%, показав улучшенные результаты в Китае и в ряде других регионов.

Подсчёты Counterpoint Research говорят, что Apple потеряла 1%. Расхождение между оценками двух компаний невелико, но даже 1% может означать разницу в миллионы смартфонов.

Пятёрка лидеров по сравнению с предыдущими кварталами осталась неизменной. Apple хорошо проявила себя в Европе и Латинской Америке, что позволило пережить спад в США. Недавно анонсированные функции искусственного интеллекта могут подстегнуть продажи аппаратов iPhone в третьем квартале, тем более что тогда будут представлены модели следующего поколения. Apple Intelligence из нынешних устройств будет предлагаться только на моделях iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.