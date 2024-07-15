До рекордных $8 млрд, но в масштабах всего мира это не так много.

Компания Apple увеличивает своё присутствие в Индии не только как производитель электроники, частично экспортируемой за пределы страны, но и как продавец соответствующих изделий и услуг. По информации Bloomberg, полученной от индийских органов официальной статистики, за 12 предшествующих марту этого года месяцев Apple успела выручить в Индии рекордные $8 млрд.

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Источник изображения: Apple

Это не только на треть больше результата предыдущего фискального года ($6 млрд), за пару лет компании удалось почти удвоить выручку в Индии. Более половины выручки Apple в минувшем фискальном году обеспечила реализация смартфонов, по данным источника. Кстати, поскольку сейчас Apple силами своих подрядчиков уже выпускает на своей территории смартфонов на общую сумму $14 млрд в год, то становится очевидно, что их основную часть она отправляет на экспорт. В семействе iPhone 15 на территории Индии выпускаются только две младшие модели.

Даже при таких оборотах индийская выручка Apple не превышает 2% совокупной, но у местного рынка есть потенциал роста, поскольку iPhone в этой стране эксплуатируются лишь 3,5% пользователей. Зато каждый седьмой из продаваемых в мире iPhone уже делается именно в Индии.