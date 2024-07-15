Компания Samsung выпустила специальную версию своего складного смартфона Galaxy Z Flip6, посвященную популярному японскому мультипликационному персонажу Дораэмону. Новинка получила эксклюзивный дизайн и тематические программные функции.

Вскоре после официального представления нового складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip6, компания анонсировала еще одну специальную версию устройства. На этот раз модель Z Flip6 Doraemon Special Edition была создана в сотрудничестве с крупнейшей в мире выставкой, посвященной популярному японскому мультипликационному персонажу Дораэмону. Новинка уже доступна для предварительного заказа в Гонконге и отличается эксклюзивным дизайном и тематическими программными функциями.

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Z Flip6 Doraemon Special Edition практически не отличается от стандартной модели Galaxy Z Flip6 по своим техническим характеристикам. Однако телефон получил характерный светло-голубой цвет, ассоциирующийся с Дораэмоном, а также специальный чехол Flipsuit в стиле этого персонажа, который входит в комплект поставки.

Но главные отличия Z Flip6 Doraemon Special Edition заключаются в программном обеспечении. Устройство оснащено анимацией открытия, специальной темой Doraemon Galaxy, обоями Doraemon Treasure Pocket, динамическим экраном блокировки Doraemon и набором иконок приложений в стиле любимого мультяшного кота.

Новинка поступила в продажу только в Гонконге по цене 10 698 гонконгских долларов (около 1 370 долларов США). Всего выпущено 800 единиц этой ограниченной серии. Помимо самого телефона, покупатели также получают в подарок фирменную сумку-тоут с изображением Дораэмона.

Выпуск Z Flip6 Doraemon Special Edition является частью маркетинговой стратегии Samsung по продвижению своих складных смартфонов. Ранее компания уже представляла олимпийскую версию Galaxy Z Flip6 к Играм 2024 года в Париже. Теперь же Samsung решила привлечь внимание к новинке за счет сотрудничества с культовым японским мультипликационным брендом.