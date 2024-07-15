Xiaomi готовит планшет нового поколения

В апреле прошлого года состоялся дебют планшета Xiaomi Pad 6 на близком к флагманскому процессоре Snapdragon 870. Планшет следующего поколения может оказаться более мощным благодаря премиальной системе на чипе Snapdragon 8 Gen 3. Его появление ожидается в нынешнем сентябре.

Сведения об этом предоставил один из инсайдеров с китайской платформы микроблогов Weibo. По его данным, планшет будет представлен одновременно с линейкой смартфонов Xiaomi 15. Могут появиться даже две версии планшета, а именно Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro. Так было и с планшетами прошлого поколения, когда, помимо основной модели, позже были выпущены Pad 6 Max 14 и Pad 6S Pro.

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Новые планшеты могут получить крупные экраны и подойдут для работы в автомобилях. Металлические корпуса обеспечат им повышенную прочность. Внешний вид останется классическим, как и у планшетов Xiaomi прошлых поколений. Это означает квадратную форму блока камер с разделительными линиями между модулями.

Устройства должны работать на программной платформе HyperOS, имея тесную интеграцию с другими устройствами на этой системе.

Планшеты уже получили сертификаты в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), с номерами моделей 24091RPADG и 2410CRP4CG. Это означает, что продажи должны стартовать в ближайшее время.