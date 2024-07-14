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Лимонова Оксана
Возможные рендеры Xiaomi Mi Band 9 и характеристики указывают на улучшение дисплея и АКБ
Mi Band 8 оказался вполне надежным, но мы все же надеялись на больший прогресс.

Не всем нужны умные часы, но для тех, кому важны такие вещи, как регистрация активности, время работы батареи и доступность, серия Xiaomi Mi Band предлагает одни из лучших фитнес-трекеров. Пока ничего официально не известно, но сегодня можно оценить несколько недавно опубликованных рендеров предполагаемого оборудования и узнать о том, каких изменений следует ожидать.

Во-первых, Xiaomi может повысить точность своего пульсоксиметра, обеспечивая на 10% более точные показания SpO2. Нам также говорят, что стоит ожидать обновления батареи почти на 25%, что увеличит максимальную выносливость до трех недель. И хотя дисплей трекера не должен стать больше или четче, утверждают, что в планах — значительное увеличение яркости, удвоение выходного сигнала экрана Mi Band 8 до 1200 нит.

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На рендерах представлены три из пяти цветов, в которых должен появиться Mi Band 9, но кроме них будут также черный и фиолетовый варианты. Цены, похоже, в значительной степени не изменятся по сравнению с прошлым поколением. Для европейского выпуска Smart Band 9 предлагается цена в 40 евро.

К сожалению, если последний слух правдив, похоже, что совместимость с Zepp Life может не состояться. В результате пользователи будут вынуждены взаимодействовать с трекером на своих телефонах через Mi Fitness.

В целом, этот отчет довольно неоднозначный. Хотя обновление батареи и экрана могут быть приятными, картина, которую он рисует, в лучшем случае представляет собой незначительные улучшения и показывает общее отсутствие поступательного движения для линейки продуктов. 

Сама Xiaomi хранит молчание о том, как и когда компания собирается что-то представить. Tipster Digital Chat Station в прошлом месяце предположил на Weibo , что планы запуска находятся в разработке, но конкретной даты с тех пор озвучено не было.

#смартчасы #новости xiaomi #mi band 8
Источник: dzen.ru
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