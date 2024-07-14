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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Xiaomi только недавно получила официальное разрешение на выпуск электромобилей
И теперь ей не нужно прикрываться лицензией BAIC.

Компания Xiaomi продаёт свои электромобили SU7 с конца марта, но нюанс заключается в том, что до сих пор у неё не было официального разрешения на их выпуск под собственным именем, как отмечает CnEVPost. Оформленное прошлой осенью разрешение на выпуск электромобилей Xiaomi SU7 по документам принадлежало подразделению китайского автоконцерна BAIC, что и породило уверенность некоторых источников в том, что он будет выступать в роли контрактного производителя. Китайские власти в последнее время не торопятся выдавать лицензии на выпуск электромобилей новым участникам рынка, небезосновательно опасаясь перенасыщения рынка и нерационального использования государственных субсидий.

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Источник изображения: Xiaomi

Фактически же компания Xiaomi построила в Пекине передовое предприятие по выпуску электромобилей для собственных нужд, и сейчас спешно строит ещё одно рядом, чтобы нарастить объёмы производства машин и покрыть имеющийся спрос. По данным китайских СМИ, только недавно Xiaomi удалось согласовать выпуск электромобилей под собственным именем, без привлечения BAIC. Как считают китайские журналисты, Xiaomi просто использовала лицензию BAIC для запуска производства электромобилей, поскольку не успевала вовремя оформить собственную. Теперь же все формальности улажены, и прикрываться именем BAIC нет никакой нужды. В каталог с описанием производимых электромобилей Xiaomi занесла четыре модели, которые просто могут являться разновидностями того же седана SU7. По слухам, в дальнейшем Xiaomi наладит выпуск электрического кроссовера, а также машины с гибридной силовой установкой.

#xiaomi #xiaomi su7 #электромобили xiaomi #baic
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