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Новости Hardware Алексей Сычёв
По итогам прошлого квартала Xiaomi стала лидером роста на рынке смартфонов
Объёмы поставок увеличились на 27,4% в годовом сравнении.

По данным IDC, рынок смартфонов растёт уже четвёртый квартал подряд, но нынешние темпы всё ещё достаточно скромны и отображают изменения относительно низкой базы прошлого года. Во втором квартале, в частности, объёмы поставок смартфонов выросли на 6,5% до 285,4 млн штук. Лишь в текущем полугодии, по мнению экспертов IDC, более заметный подъём спроса на смартфоны будет простимулирован появлением новых моделей с поддержкой функций искусственного интеллекта.

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Источник изображения: IDC

Samsung и Apple, хотя и занимают первое и второе места по итогам второго квартала, не только продемонстрировали скромный прирост поставок в годовом сравнении (0,7 и 1,5 % соответственно), но и сократили свои рыночные позиции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зато Xiaomi удалось увеличить поставки на 27,4% и укрепить своё положение на мировом рынке смартфонов с 12,4 до 14,8 % на третьем месте. За четвёртое место плотно конкурируют vivo (9,1%) и OPPO (9,0%), причём первая за год прибавила в объёмах поставок 21,9%.

Как поясняют представители IDC, сейчас на рынке смартфонов наблюдается поляризация ценовых сегментов. Премиальный сегмент обслуживают Samsung и Apple, а вот китайским компаниям приходится активно соперничать друг с другом в нижнем ценовом сегменте. Доля среднего ценового сегмента на рынке смартфонов при этом деградирует. Аналитики IDC ожидают, что интерес к функциям искусственного интеллекта будет подогревать спрос на смартфоны быстрее, чем в случае с сетями 5G. Уже по итогам текущего года смартфоны с функциями ИИ смогут занять до 19% первичного рынка, что в натуральном выражении будет соответствовать 234 млн проданных экземпляров.

#смартфоны #аналитика #idc
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