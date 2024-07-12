Популярный эмулятор Delta 1.6 предлагается европейским пользователям, но не в App Store

Delta считается одним из лучших эмуляторов игровых консолей на устройствах iPhone. Ничего не мешало установить этот эмулятор и на планшет iPad, но он не был оптимизирован для них. По крайней мере, так было до настоящего времени. Теперь представлена долгожданная версия эмулятора, специально разработанная для планшетов iPad.

Разработчик Райли Тестут сообщил о выпуске версии Delta 1.6, назвав это первым крупным обновлением данного мультиконсольного эмулятора. Оптимизация для iPad означает правильное использование его большого экрана.

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Delta 1.6 приносит ряд функциональных возможностей, специально разработанных для планшетов Apple, таких как открытие нескольких окон одновременно. Это даст возможность запускать сразу две игры, хотя вряд ли это будет практично. Возможно, найдутся желающие поиграть в одну игру, не закрывая другую.

Также появляется поддержка Stage Manager для окон и возможности Handoff для переноса игр между iPhone и iPad.

Новый эмулятор доступен в магазине Alt Store, но обновление не пропустили в магазин Apple App Store. Возможно, это случится позднее.

Данный эмулятор не является единственным, который появился на платформе Apple после разрешения со стороны американской компании. Ещё есть мультиконсольный эмулятор RetroArch и ряд других. Желающим эмулировать более мощные консоли вроде GameCube и PS2 придётся делать это на компьютерах или Android, поскольку Apple ограничивает такую возможность.