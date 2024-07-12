iPad Air 2024 - это планшет среднего класса от Apple, который предлагает больше функций, чем базовая модель iPad, но стоит значительно дешевле, чем Pro-версия. В этом году iPad Air доступен в двух вариантах, что делает его оптимальным выбором для многих пользователей благодаря сочетанию продвинутых функций, высокой производительности, обеспечивающей длительный срок службы, и привлекательной цены.

Обновление не является самым глобальным, и некоторым оно может показаться даже скучным. Однако хорошая техника не обязательно должна быть новым словом в мире технологий, чтобы быть достойной покупки, и этот планшет служит отличным примером. Я использовал его последние три недели, сравнивая с OnePlus Pad, чтобы определить, для кого он лучше всего подходит.

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Несмотря на присутствие слова "Air" в названии, iPad Air не является самым легким представителем семейства. Возможно, Apple следует пересмотреть брендинг в будущем. 11-дюймовая модель Air лишь немного тяжелее 11-дюймового iPad Pro 2024, а 13-дюймовая на 38 г тяжелее аналогичного по размеру Pro.

Apple не вносит значительных изменений в дизайн iPad Air, и он хорошо сочетается с другими моделями. Планшет представлен в более ярких цветах, хотя они и более пастельные по сравнению с предыдущими годами. iPad Air также получил веб-камеру в горизонтальном расположении, впервые использованную в iPad 10. Это важное изменение, поскольку теперь при видеозвонках через приложения, такие как Facetime и Zoom, ваше лицо располагается гораздо удобнее по центру.

Дизайн линейки iPad мне по-прежнему нравится: плоские боковые и задняя панели, а также закругленные углы. Рамки достаточной ширины для того, чтобы пальцы не задевали экран, но он достаточно тонкий, чтобы выглядеть современно. Некоторые хейтеры всегда будут призывать к более узким рамкам, даже если в нет особой нужды.

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На задней панели расположена надпись "iPad Air" и блестящий логотип Apple, а также коннекторы, необходимые для удобной стыковки с Magic Keyboard. Два динамика с отличным звучанием расположены по обе стороны от датчика отпечатка пальцев высшего уровня с поддержкой TouchID, а магнитное крепление для Apple Pencil находится на той же стороне, что и фронтальная камера.

iPad Air 2024 совместим с Apple Pencil Pro или Apple Pencil с USB-C, но не с Apple Pencil 2. Это может расстроить тех, кто обновляется и надеялся использовать старые аксессуары. Вы можете использовать старую клавиатуру Magic Keyboard, но не новую, созданную для iPad Pro 2024. Это разочаровывает, так как обновленная модель имеет более гладкие углы. Теперь вы можете приобрести iPad Air с двумя диагоналями экрана, как и в более дорогой линейке Pro. Это приятное изменение и помогает добавить больше отличий Air от базового iPad, который по-прежнему можно выбрать только в размере 10,9-дюймов.

Я активно использовал более крупный 13-дюймовый iPad Pro наряду с 11-дюймовым Air и считаю, что больший размер - лучший выбор для тех, кому нужно более производительное устройство. С дополнительным пространством проще работать в нескольких приложениях, а также рисовать и редактировать документы.

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Больший экран, конечно, требует некоторых компромиссов. Он менее портативен, тяжелее и его сложнее держать в руках в течение длительного времени. Если я путешествую - перемещаюсь между самолетами, поездами и гостиницами, - я предпочту более компактную 11-дюймовую модель, в то время как 13-дюймовый iPad удобней использовать за столом, подключив к Magic Keyboard.

Какую бы модель вы ни выбрали, вы получите практически один и тот же экран. Ходили слухи, что Apple применит подход, подобно с iPad Pro 2022, когда большая модель получит более качественную светодиодную панель Mini LED, а меньшая - IPS LCD, используемый в Pro с момента его релиза. Этого не произошло, и обе версии остались с IPS дисплеем.

После того как я воспользовался iPad Pro 2024 M4 с его потрясающей OLED-панелью, способной воспроизводить великолепную HDR-картинку, и с обновлением экрана частотой до 120 Гц, я должен признать, что переход на более традиционный экран iPad был неприятен - по крайней мере, поначалу.

В экране нет ничего плохого, и если вы переходите с предыдущего iPad Air или базового iPad, он покажется вам знакомым. На самом деле, если вы переходите с базового iPad, включая очень хороший iPad 10, дисплей будет лучше. Это происходит благодаря лучшей защите от отпечатков пальцев и ламинированному покрытию.

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iPad Air 2024 уверенно конкурирует с другими устройствами благодаря качественным ЖК-дисплеям IPS. Уровень яркости экрана подходит для ежедневного использования: около 500 нит у 11-дюймовой модели и чуть выше у 13-дюймовой. Цвета отображаются точно. Однако фильмы и другой контент, особенно с тёмными сценами, могут выглядеть менее качественно по сравнению с устройствами на OLED. Разница становится особенно заметна при просмотре в Dolby Vision HDR. Мне бы хотелось приобрести iPad Air с OLED-дисплеем, но, вероятно, потребуется несколько лет, прежде чем эта технология станет доступна в линейке Air.

iPad Air 2024 работает на чипе M2, как и старые версии iPad Pro, которые обновились до нового M4. Хотя этот чип не такой мощный, как M3 в MacBook Air, он всё равно очень производителен для планшета, особенно учитывая стартовую цену в $599. Ещё одно отличие iPad Air от линейки Pro — фиксированная частота обновления экрана в 60 Гц. Технология ProMotion от Apple позволяет изменять количество обновлений экрана в секунду от 10 до 120, обеспечивая плавность при прокрутке и в играх. В Apple эту функцию считают профессиональной, поэтому она есть только в MacBook Pro, iPhone Pro и iPad Pro. Возможно, пройдёт ещё много времени, прежде чем Air получит ProMotion.

В тестах производительности он превосходит даже топовые планшеты на Android и не уступает iPad Pro 2022. Это впечатляет, учитывая, что ранее этот планшет был флагманом Apple и мог стоить более $1000. Он также будет поддерживать функции Apple Intelligence, когда они станут доступны вместе с iOS 18 в некоторых регионах. Благодаря этому вы сможете воспользоваться преимуществами искусственного интеллекта от Apple, когда компания начнет активно внедрять его в конце этого года. Эти функции ИИ не будут доступны на iPad 10 с его чипом серии A, что является еще одним отличием между моделями.

Конечно, многие не смогут полностью использовать возможности этого чипа. Старые iPad уже позволяли просматривать веб-страницы и монтировать видео в разрешении 4K, а если вы не пользуетесь профессиональными приложениями вроде Final Cut или некоторыми новыми эксклюзивными играми, например Assassin’s Creed Mirage, то не заметите существенного увеличения производительности. Но новый чип предлагает не только повышенную производительность. M2 будет получать регулярные обновления от Apple в течение многих лет, что позволит внедрять новые функции каждый год. Кроме того, чип поддерживает технологии Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также имеет несколько уникальных функций для Apple Pencil, включая функцию hover, которая раньше была доступна только на устройствах Pro. Она позволяет iPad определить положение стилуса ещё до того, как вы начали рисовать.

Теперь базовая версия имеет 128 ГБ, что, на мой взгляд, больше подходит большинству пользователей планшетов. Можно выбрать 256 ГБ, 512 ГБ или даже 1 ТБ, если нужно больший объем. Во всех моделях установлено 8 ГБ оперативной памяти. В iPad Pro объем оперативной памяти увеличивался вместе с объёмом накопителя, но в iPad Air 2024 независимо от выбранной версии (128 ГБ или 1 ТБ) доступно только 8 ГБ.

Как и в предыдущих моделях Air, есть две камеры: одна на задней панели, другая — на передней. Обе имеют разрешение 12 Мп, но задняя может снимать видео в формате 4K с частотой 60 кадров в секунду, а фронтальная ограничена Full HD. Фронтальная камера удобна для видеозвонков, особенно благодаря новому расположению на боковой грани в альбомной ориентации. Задняя камера подойдет для сканирования документов и других офисных задач. Все iPad работают на базе операционной системы iPadOS. Модели с чипом серии M поддерживают многозадачный режим Stage Manager, который позволяет работать в небольших окнах, изменяемых по размеру, подобно традиционному виду рабочего стола на ПК. Хотя это может быть недостатком для линейки Pro, но тот факт, что планшет за $599 может делать практически всё, что и модель Pro за $999, является большим преимуществом для линейки Air. Apple не выпускает версию iPadOS для моделей более высокого класса, и в iPadOS 18 нет значительных изменений, которые не поддерживались бы на этом Air.

Я использовал именно 11-дюймовую модель iPad Air 2024, поэтому все мои выводы о батарее касаются только этой модели. Дополнительный запас батареи в 13-дюймовой модели нужен лишь для того, чтобы обозначить разницу между большой и маленькой моделями. Apple обещает, что обе модели должны работать около 10 часов пользования интернетом. Это время автономной работы соответствует заявлениям Apple. Я заметил, что оно более стабильно, чем у iPad Pro 2024 с OLED-экраном. Во время просмотра HDR-видео на нём яркость увеличивалась до 100 %, и батарея быстро разряжалась. С iPad Air такой проблемы нет, потому что он не может так сильно увеличивать яркость.

Во время перелёта я пользовался iPad Air 2024 для просмотра видео на Apple TV в течение примерно 9 часов. К моменту приземления осталось 5 % заряда — это соответствует заявлениям Apple и моим ожиданиям от планшета. Если подключить к нему клавиатуру Magic Keyboard, заряд расходуется чуть быстрее. В течение рабочего дня с 9:30 до 17:30, когда я использовал iPad Air вместо ноутбука, осталось 12 %. Apple впервые не положила в комплект поставки iPad Air 2024 (как и серии Pro) 20-ваттный адаптер питания в некоторых регионах. В моей коробке, которая пришла из Великобритании, были только планшет и кабель USB-C — USB-C.

При подключении к 20-ваттному разъёму Apple планшет заряжался более двух часов, а для 50% зарядки потребовалось чуть меньше часа. За последние годы время автономной работы и скорость зарядки iPad существенно не изменились. Apple, очевидно, считает, что около 10 часов работы — это приемлемо, и я в целом согласен с этим. Однако, учитывая, что ноутбуки Apple серии M часто обеспечивают вдвое больше времени работы iPad, в ближайшие годы можно ожидать улучшений.

iPad Air 2024 — не самый впечатляющий планшет от Apple. Ему не хватает великолепного Pro дисплея и привлекательной цены базового iPad 10. Тем не менее иногда лучший выбор — не самый интересный вариант, и для многих iPad Air 2024 становится идеальным решением. Он предлагает ряд преимуществ, таких как больший объём оперативной памяти, улучшенный экран, более быстрый процессор, совместимость с Apple Pencil Pro и поддержка Apple Intelligence в iOS 18, что делает его отличным выбором по сравнению с самыми доступными моделями iPad.