Владельцы консоли больше не смогут приобретать игры и различные дополнения через свою приставку.

В прошлом году компания Microsoft назвала дату закрытия магазина для игр под консоль Xbox 360. Этой датой является 29 июля нынешнего года, которая уже не за горами.

Игры, расширения и дополнения для консоли Xbox второго поколения перестанут быть доступными для покупки и скачивания. Купленные игры и фильмы останутся, если вы являетесь обладателем Xbox One или Series X/S. Также можно будет смотреть ранее купленные фильмы на Windows 10 и 11.

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Дела у Microsoft с её консолями Xbox идут не лучшим образом. Недавно подписка Game Pass Ultimate подорожала с $17 до $20 в месяц. Тарифный план Game Pass Core подорожал с $60 до $75. Последний даёт также доступ к компьютерным играм и членство в EA Play.

Таким образом, Xbox 360 окончательно уходит в прошлое, и на прощание остаётся чуть менее трёх недель.