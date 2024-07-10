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Xbox Game Pass "Standard" - Microsoft вводит новую подписку и поднимает цены

Фил Спенсер сделал финт ушами: поднял цены на Xbox Game Pass, обрезав плюшки. Игроки остались с носом и устаревшим хламом. Microsoft, как дешёвая шлюха, снова разводит на бабки. Держите кошельки, геймеры.
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Сидел Фил Спенсер и думал, как бы ещё игроков подоить. Ведь кушать хочется, а народ не такой уж и простой. Полтора года крутили-вертели, пока Фил не выкатил новые условия подписки Xbox Game Pass. И тут началось настоящее "неперсточное" шоу: цены взлетели, плюшек убавилось, и все это под соусом "честного" бизнеса. Microsoft хитро сдвинула свои шахматные фигуры, подняв цены на все подписки и особо не парясь над добавлением нового контента.

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Предисловие

Никогда такого не было и вот опять. Просто кушать хочется. Полтора года обсуждался вопрос с изменением цен на новые подписки и вот случилось. Фил Спенсер сделал финт ушами и вывернул на свет божий новые условия. Эта ситуация мне напоминает "наперсточников" на рынке, что обманывали покупателей. "Кручу-верчу-обмануть хочу". Кратенько рассмотрим ситуацию и перспективы развития.

Немного истории

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Для начала стоит окунуться в прошлое и поговорить о подписочных инициативах Microsoft. 

Первый налог на богатых появился на Xbox 360 и наименовался как Xbox Live Gold. Стоил 10 тугриков на месяц и 60 на год. По сервису раздавали 4 игры каждый месяц. Часто попадались игры из ТОП сегмента. Основное назначение - это платный онлайн для игр. Конкурент ввел аналогичный сервис, но с небольшим нюансом: для  бесплатных играх не требовалась подписка. Шло время и из сервиса исчезли дорогие игры. Качество раздач ушло ниже плинтуса. Потом убрали 2 игры из 4-х. В 2021 году Microsoft попробовала поднять стоимость подписки, не давая ничего взамен, и получила по шапке. Далее пошла поблажка и убрали обязательное наличие сервиса для бесплатных игр (через 8 лет после конкурента). Последний шаг - убрали ежемесячные раздачи игр, предложив небольшую постоянную библиотеку. Метаморфоза и конвульсии удивляли. Последним шагом стало переименование Xbox Live Gold в новый Xbox game pass Core. Втихаря была изменена стоимость с 60 до 75 тугриков в год (а это +25% на пустом месте). Что странно - она не давала никаких новых плюшек и у конкурента все осталось без перемен.

Xbox game pass - базовая подписка на библиотеку игр. Существует 2 варианта. Для консолей и для персональных компьютеров. Для консолей цена выросла с 10 до 12 тугриков, а для персональных компьютеров пока остается на уровне 10 тугриков. Тут стоит отметить, что существует Xbox Play Anywhere - все игры от внутренних студий дублируются и доступны везде. Если вы захотите поиграть в Redfall, то можно взять подписку для ПК и игра будет доступна на консоли. Только вы заплатите 10, а не 12 тугриков.

Xbox game pass Ultimate - это три имеющихся подписки в одной. Плюс вам доступны игры из EA Play. Цена поднялась с 15 до 17 тугриков в месяц.

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За два последних года Фил Спенсер постепенно ухудшил предложение и поднял стоимость на все сервисы. 

День сегодняшний

18 октября 2023 года база закрыта сделка по приобретению Activision Blizzard. Стоимость сделки увеличилась с 68 млрд до 75 млрд тугриков плюс на ее сопровождение потратили 2,8 млрд тугриков. Помимо  мешков с деньгами, Microsoft клятвенно обещала быть белой и пушистой и не использовать новые студии для получения конкурентных преимуществ. Но и это не все. Сделка была совершена в обход законодательства США и Лина Хан поставила Фила Спенсера в позу крабика. БДСМ мероприятия должны были завершится в мае 2024 года, но удовольствие решили растянуть до августа.

А теперь простая математика. При ставке депозита 5% в год, сумма в 78 млрд - это только по процентам 3,9 млрд тугриков в год. Плюс возврат вложенных средств. И все это необходимо чем-то компенсировать.

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Финт ушами

С 10 июля 2024 Microsoft планирует поднять стоимость Xbox game pass. Для начала актуализируется вариант для ПК с 10 до 12 тугриков. Технически - подгоняет под стандарты консольного варианта. Правда тут есть нюанс - на консолях Xbox монополист, а вот на персональных компьютерах есть десятки других магазинов и сервисов. Единственное оправдание - это использование Xbox Play Anywhere для экономии на избранных тайтлах.

Одновременно с этим закрывается Xbox game pass для консолей. Ибо нефиг играть в халяву. Теперь счастье для поклонников коробокса начинается с нового варианта за 15 тугриков.

Новая подписка Xbox Game Pass "Standard" -  это совмещенные Core для онлайна и обрезанный Game Pass. Вы получаете все, как обычно, только БЕЗ новинок в день релиза. Год назад за 15 тугриков пользователи получали EA Play, облака, и игры в день релиза. Сегодня они лишились всего этого.

Супер выгодное предложение. За 180 тугриков в год вы получаете доступ к устаревшему хламу. Мего выгодное предложение. Я чуть со стула не упал, когда такое увидел. 

Для сравнения - humblebundle на год стоит 130 тугриков и вам гарантированно каждый месяц дают 8 игр, две из которых ААА не старше 2-х лет. Прямо сейчас отдают такие игры.

Сказать, что Xbox Game Pass "Standard" - это мусор, незаслуженно оскорбить помойки в странах третьего мира.

Xbox game pass ultimate

Вишенка на торте. Ценник поднимается с 17 до 20 тугриков. Я и раньше называл сервис неадекватным, но сейчас это просто смешно. 240 тугриков в год на подписочный сервис без явных топовых новинок. Только в нем можно ознакомится с играми в день релиза. Есть еще Xbox Game Pass для ПК за 12, но там часто нет новинок от сторонних студий.

Просто на пальцах. 240 тугриков - это 3-4 полноценные ААА игры в день релиза. Отмечу - игры, которые хотите лично ВЫ, а не те, что Филу удалось достать по дешёвке. Средний пользователь в год тратит 110-130 тугриков или 1-2 игры с дополнениями. Это больше чем в 2 раза повышает чек обычного пользователя. Многим кажется, что на консолях только и делают, что покупают одну игру за другой, но это не так. Консоли - это бюджетные устройства для экономных геймеров. 80% всего времени люди играют в бесплатные Free-to-play сессионки. Это не просто ДОРОГО - это сумасшедшая цена.

 Обычные геймеры

Кто-то начнет завывать историю про Call of Duty в день релиза. Правда жизни такова, что не все играют в эту игру, а вот стоимость подписок поднялась для ВСЕХ. Мои малые попробовали Minecraft, Train Sim World, Hello Neighbor, World War Z и некоторые другие. Все эти тайтлы регулярно висят на скидках в 5-10 тугриков. По стоимости подписки я регулярно могу брать 2-4 игры на распродажах. Причем, те игры, что сам хочу, а не подсовывают. Это майский релиз. Как много игр вам хочется пройти из данной подборки? И это жирный месяц, так как EA добавила свои топы.

Послесловие

  • XGPU увеличение ценника 17 -> 20
  • XGP для ПК увеличение ценника 10 - > 12
  • XGP для консолей - упразднен
  • XGP Core увеличение ценника (за год) 60 -> 75
  • Новая XGP стандарт за 15 (без новинок и ЕА плей)

Могу лишь поаплодировать. Полумертвая платформа уничтожает своей единственный "козырь". Мое отношение к сервису и раньше было "не самым лучшим", но сейчас это больше похоже на кринж.



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Теги

microsoft activision blizzard xbox series x васютин фил спенсер игровые консоли xbox xbox game pass ultimate игры microsoft закрытие xbox xbox game pass &quot;standard&quot;
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