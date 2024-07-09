Cities: Skylines 2 остаётся доступной только на компьютерах

В октябре прошлого года на персональных компьютерах была выпущена видеоигра Cities: Skylines 2. Поначалу разработчик планировал одновременно с этим представить версии для игровых консолей последнего поколения Xbox Series X|S и PlayStation. В последнюю минуту релиз версии для консолей перенесли на весну нынешнего года. Потом состоялся очередной перенос, на этот раз на октябрь. Но и в октябре этой игры на консолях не будет. Издатель Paradox Interactive и разработчик Colossal Order утверждают, что поставленных целей по стабильности и производительности добиться пока не удалось, и к октябрю они не успевают.

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На компьютерах релиз Cities: Skylines 2 вышел не особо удачным. Правда, последние обновления сделали игру более привлекательной, в том числе за счёт появления бета-версии инструментов моддинга и изменений в игровой экономике. Расширения для игры пока не выпускаются, разработчики сосредоточили ресурсы на обновлениях для решения проблем.

К августу должна быть представлена новая версия RC. Если всё пройдёт удачно, тогда будет установлен новый срок релиза на консолях. Есть вероятность того, что в нынешнем году игра за пределами компьютеров так и не появится.



