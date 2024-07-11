Кроме того, для владельцев консолей перестанет быть доступна обычная подписка Game Pass, но это касается только новых пользователей

С сегодняшнего дня Microsoft увеличила стоимость подписки Game Pass как для владельцев ПК, так и для Xbox. Вдобавок ко всему, Microsoft добавила новый уровень для владельцев Xbox и сделала нижние уровни намного менее интересными. В зависимости от того, где живет пользователь, рост цен варьируется, но в среднем Microsoft увеличила цену на 2 доллара/евро/фунта стерлингов. Однако в некоторых странах с более низкими доходами наблюдается увеличение лишь на 1 доллар, хотя интересно, почему Швейцария оказалась в этой группе. Тем не менее обменный курс явно влияет на некоторые другие страны либо отрицательно, либо положительно, и некоторые страны в конечном итоге платят немного больше, а другие немного меньше.

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Xbox Game Pass для консоли больше не доступен для новых подписчиков, но те, кто уже находится на этом уровне и у кого включено автоматическое продление, смогут продолжать иметь доступ к тому же уровню и привилегиям, которые он предлагался на сегодняшний день. Вместо этого Microsoft представляет уровень Xbox Game Pass Standard, и фундаментальное различие между ним и пакетом Xbox Game Pass для консолей заключается в том, что подписчики больше не имеют доступа к выпускам первого дня, но получают доступ к многопользовательским онлайн-играм и полной версии каталог игр. Пока неизвестно, как долго придется ждать тем, кто подписался на уровень Xbox Game Pass Standard, чтобы получить доступ к новым играм.

Уровень Xbox Game Pass Standard обойдется в 14,99 долларов в месяц в США(Microsoft еще не опубликовала международные цены), что на 4 доллара больше, чем на старом уровне Xbox Game Pass для консолей. В то же время Microsoft также повышает цену на Xbox Game Pass Ultimate с 16,99 долларов/14,99 евро/12,99 фунтов стерлингов до 19,99 долларов/17,99 евро/14,99 фунтов стерлингов. Кроме того, годовая плата за подписку Xbox Game Pass Core увеличится с 59,99 долларов/59,99 евро/49,99 фунтов стерлингов до 74,99 долларов/69,99 евро/55,99 фунтов стерлингов, хотя на данный момент ежемесячная плата не меняется, за исключением Аргентины, Турции и Южной Африки, где наблюдается небольшой рост. Местные обменные курсы также влияют на вышеуказанные цены. Полный список цен можно найти в PDF-файле, предоставленном Microsoft.