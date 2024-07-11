Последняя бета-версии WhatsApp на Android поддерживает транскрипцию на пяти языках

Мессенджер WhatsApp представил на Android долгожданную функцию транскрипции голосовых сообщений. Долгожданная она потому, что такая возможность в WhatsApp на iOS появилась более года назад. Пока она предлагается только пользователям бета-версии приложения под номером 2.24.15.5 и поддерживает транскрипцию голосовых сообщений на пяти языках.

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Зарегистрированные в программе бета-тестирования пользователи могут активировать данную опцию в настройках приложения в разделе «Чаты». После этого необходимо скачать языковой пакет для начала транскрипции. Функции используют распознавание речи на устройстве и задействуют сквозное шифрование. Текстовая расшифровка голосового сообщения появляется в пузыре.

Сейчас есть поддержка транскрипции на английском, испанском, португальском (Бразилия), русском и хинди. Как видим, русский язык получил эту возможность в числе первых, что демонстрирует популярность WhatsApp в нашей стране. В версии на iOS поддерживается больше языков, поэтому и на Android их количество ещё может увеличиться.