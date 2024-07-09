Больше персонализации, чем когда-либо раньше

Искусственный интеллект не заставит себя ждать. И хотя ChatGPT успешно проложил себе дорогу, у нас появляется все больше решений. Даже WhatsApp работает над собственным генератором изображений, который появится в приложении компании, основанной Марком Цукербергом.

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Мы уже давно знаем, что WhatsApp работает над новой функцией искусственного интеллекта, которая позволит нам редактировать изображения с помощью ИИ. Похоже, они собираются пойти еще дальше, предложив систему, которая позволит вам создавать персонализированные аватары самих себя.

Мало того, вы также сможете реагировать на фотографии, присланные вашими друзьями и другими контактами, и редактировать их с помощью искусственного интеллекта. Например, они присылают вам групповое фото, а вы пересылаете его им, но на самом деле они находятся на маленьком острове в окружении акул. Воображению нет предела.

Прежде чем мы продолжим, источником утечки информации являются ребята из WaBetAInfo, очень надежного источника, который обычно предварительно просматривает новые функции, появляющиеся в WhatsApp. И в очередной раз они показали нам новую функцию, в которой будет присутствовать ИИ, генерирующий изображения.

Таким образом, пользователь сделает свою фотографию, селфи, а WhatsApp сделает всю остальную работу. Например, вы можете попросить сделать фоном поле, усыпанное ромашками, или все, что вам захочется представить.

Самое приятное, что все указывает на скорый запуск функции. На данный момент упоминания о ней обнаружены в бета-версии WhatsApp для Android 2.24.14.7, которая является последней выпущенной версией.

Стоит отметить, что этот новый инструмент для генерации аватаров с помощью искусственного интеллекта не активирован, но были найдены строки кода, касающиеся его использования.

Наконец, как вы можете себе представить, это необязательная функция, которую вам придется активировать вручную, если вы хотите придать своему аватару уникальный штрих в WhatsApp. Что насчет возможной даты выхода? Судя по всему, через несколько недель будет запущен инструмент искусственного интеллекта, сначала для бета-пользователей, а затем и окончательный релиз.