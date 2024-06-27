Версии WhatsApp на Android и iOS готовятся к очередным новшествам

В настоящее время в популярном мессенджере WhatsApp ведётся тестирование новой функциональности в версиях для Android и iOS. В частности, на Android появится быстрое действие для мгновенного ответа на видеосообщения.

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Эту возможность обнаружили в бета-версии WhatsApp под номером 2.24.14.5. Для доступа необходимо быть зарегистрированным в программе бета-тестирования WhatsApp. Иконка отображается в окне чата рядом с видеосообщениями.

Сами видеосообщения были представлены в WhatsApp в прошлом году. Они напоминают аудиосообщения, давая возможность отправлять видео без необходимости открывать приложение камеры.

Теперь можно будет нажать на иконку для быстрого ответа на видеосообщение. Скоро данная возможность должна появиться в финальной версии приложения.

Новшества в бета-версии WhatsApp есть также на iOS. Версия под номером 24.13.10.71 приносит уведомления для загрузки медиафайлов. Эти уведомления отображаются на экране блокировки, и здесь можно смотреть прогресс скачивания файлов. Так можно будет узнать, что скачивание приостановлено или какой файл загружается в данный момент. Если загрузка останавливается из-за слабого подключения к интернету, уведомление предлагает открыть WhatsApp. Таким образом, пользователи будут знать, если пересылка файлов не удалась.



