Ранее компания Samsung заявляла, что Live Translate будет доступен и для других приложений

Сервис Live Translate от Samsung из пакета Galaxy AI предлагает возможность мгновенного перевода между языками в реальном времени. Ожидается, что в скором времени этот сервис будет доступен и для других приложений, включая WhatsApp.

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По информации @universeice, объединение WhatsApp с Live Translate уже находится в процессе разработки, но официальный срок появления пока не известен. Компания сообщила ранее, что Live Translate станет доступен и для других приложений.

Точные нюансы работы этой функции еще не ясны, но на совместимых устройствах Samsung она уже доступна в стандартном мессенджере и включает в себя переводы как в текстовом виде, так и во время устного разговора.

По данным издания Sammobile, интеграция Live Translate может распространиться и на WhatsApp, включая аудиозвонки, позволяя переводить разговоры на разные языки во время общения, а еще конвертировать в сообщения текстового вида.