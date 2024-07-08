Замена УАЗ Пикап возвращается.

В России стартовали продажи новинки - пикапа Ford Ranger 2024 года. Теперь его можно купить в Перми по цене чуть более 4 миллионов рублей. Об этом сообщают журналисты SPEEDME.RU, которые внимательно следят за новинками этого рынка.

Ford Ranger нового поколения, обозначаемого как T6.2, предлагается в версии с двойной кабиной и особой комплектацией Wildtrak. Под капотом установлен современный битурбированный дизель объемом 2.0л., способный выдать 210 л.с.. Этот двигатель работает в сочетании с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Благодаря полному приводу, пикап готов к любым испытаниям на бездорожье.

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Особенности комплектации Wildtrak включают в себя уникальную решетку радиатора, 18-дюймовые легкосплавные диски и спортивную планку, которые придают автомобилю выразительный внешний вид. В салоне привлекают внимание детали: вышитые логотипы на сиденьях, оранжевые строчки, матовые алюминиевые вставки и акценты. Для удобства водителя и пассажиров предусмотрен большой 12-дюймовый мультимедийный дисплей SYNC4 и чехол для грузовой платформы.

Таким образом, новый Ford Ranger 2024г. - это не только мощный и надежный пикап, но и автомобиль с продуманным дизайном и комфортом. По цене около 4 миллионов рублей он предлагает отличные характеристики и станет надежным помощником как в городских условиях, так и в путешествиях по бездорожью.