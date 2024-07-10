Elden Ring получила второе дыхание после выпуска дополнения

Как и предполагалось, популярная игра Elden Ring производства FromSoftware в июне вернулась в первую десятку продаж в Великобритании. Поспособствовал этому релиз дополнения игры под названием Shadow of the Erdtree, которое за 3 дня разошлось по всему миру тиражом свыше 5 млн. По сравнению с маем продажи Elden Ring выросли на 467%.

Такой прирост не позволил игре войти в тройку наиболее продаваемых. Первые места заняли две спортивные игры от Electronic Arts (FC 24 и F1 24) и бессмертная Grand Theft Auto 5 от Rockstar. F1 24 была представлена только 31 мая, поэтому её нахождение здесь вполне ожидаемо. Правда, продажи были на 44% хуже по сравнению с F1 23 годом ранее.

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Также в десятку вошли Hogwarts Legacy, Sid Meier's Civilization 6, Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Modern Warfare 3, Grand Theft Auto Online и Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Если говорить об устройствах, продажи консолей упали на 9%. За месяц их было продано чуть меньше 100000. PlayStation 5 опережает всех конкурентов вместе взятых, Xbox Series S|X опередили Nintendo Switch.

За весь нынешний год консолей в Великобритании продали на 29% меньше, а доход от этого упал на 31%. Первое полугодие прошлого года для PlayStation 5 было очень успешным, поэтому сравниться с ним не получилось. Что касается Nintendo Switch, её преклонный возраст не позволяет надеяться на возвращение к большим продажам.

Продажи аксессуаров увеличились на 16%. В первую очередь речь идёт о контроллерах DualSense, которые сейчас продаются со скидками. Они подходят и для компьютеров, что увеличивает количество желающих приобрести их.