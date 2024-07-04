OnePlus Nord 4 получит двухцветный дизайн

16 июля компания OnePlus планирует провести мероприятие, на котором будут анонсированы некоторые устройства. Пока что точные названия не сообщаются, но, скорее всего, это будут смартфон Nord 4, наушники TWS и умные часы. Недавняя утечка данных относительно смартфона познакомила с его дизайном как в схематичном виде, так и во всех деталях.

Аппарат обладает плоской рамкой с кнопками громкости и питания на правой стороне. Слева находится переключатель активации бесшумного режима. Расположение элементов сзади отличается от прошлогоднего аппарата Nord 3, а также от моделей Nord CE 4 и 4 Lite 5G. Новинка получит два кольца для камер с горизонтальным расположением и светодиодную вспышку справа.

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Задняя панель выполнена в двух цветовых вариантах. Одна часть является глянцевой, а другая металлической. Будут предлагаться зелёные, серебристые и чёрные смартфоны. Спереди в центре экрана находится вырез под камеру.

В ближайшие дни можно рассчитывать на получение дополнительной информации относительно этого устройства.