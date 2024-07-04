16 июля компания OnePlus планирует провести мероприятие, на котором будут анонсированы некоторые устройства. Пока что точные названия не сообщаются, но, скорее всего, это будут смартфон Nord 4, наушники TWS и умные часы. Недавняя утечка данных относительно смартфона познакомила с его дизайном как в схематичном виде, так и во всех деталях.
Аппарат обладает плоской рамкой с кнопками громкости и питания на правой стороне. Слева находится переключатель активации бесшумного режима. Расположение элементов сзади отличается от прошлогоднего аппарата Nord 3, а также от моделей Nord CE 4 и 4 Lite 5G. Новинка получит два кольца для камер с горизонтальным расположением и светодиодную вспышку справа.
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Задняя панель выполнена в двух цветовых вариантах. Одна часть является глянцевой, а другая металлической. Будут предлагаться зелёные, серебристые и чёрные смартфоны. Спереди в центре экрана находится вырез под камеру.
В ближайшие дни можно рассчитывать на получение дополнительной информации относительно этого устройства.