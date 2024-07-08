В следующем году в линейке аппаратов iPhone не исключены изменения

В сентябре должны быть представлены аппараты сильнее Apple iPhone 16. У компании уже есть планы на модели следующего года. Один из слухов утверждает, что тогда не будет версии iPhone 17 Plus, вместо которой появится вариант под названием Slim.

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Данная модель должна уменьшить разницу между базовым iPhone 17 и моделью iPhone 17 Pro. В дизайне ожидается ряд новшеств. Как очевидно из названия, корпус станет тоньше и легче по сравнению с тем, что предлагается сейчас. Чтобы добиться этого, Apple использует алюминиевый корпус. Камера будет размещена горизонтально, напоминая этим внешний вид смартфонов Pixel 8.

Спереди снова будет находиться Dynamic Island. В плане дизайна данный смартфон будет напоминать iPhone X. Диагональ экрана здесь составит 6,55 дюйма. Для сравнения, на iPhone 15 Plus диагональ 6,7 дюйма. Частота обновления экрана будет достигать 120 Гц, впервые для iPhone не Pro. Не исключено, что и простой iPhone 17 получит поддержку такой частоты. Она будет адаптивной, автоматически меняться в зависимости от контента на экране.