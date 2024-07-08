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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Microsoft запретит своим сотрудникам в Китае использовать Android-устройства
По крайней мере, в служебных целях.

Как сообщает Bloomberg, корпорация Microsoft в скором времени запретит своим сотрудникам в Китае использовать для входа в служебные информационные системы устройства под управлением Android. Единственным разрешённым вариантом станет использование компьютеров с установленными фирменными менеджерами паролей или мобильных устройств Apple.

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Источник изображения: Apple

Тем сотрудникам китайских подразделений Microsoft, которые не успели обзавестись устройствами Apple, компания выдаст iPhone 15, купленные за счёт средств работодателя, но такая акция будет лишь единовременной. Служебные iPhone сотрудники Microsoft смогут получить в определённых пунктах на территории представительств компании в Китае. Причина введения таких ограничений, по всей видимости, кроется в обеспокоенности Microsoft положением дел с информационной безопасностью Android-устройств. Магазин приложений Google Play в Китае официально не работает, а сторонним источникам, по всей видимости, не доверяет Microsoft.

#apple #microsoft #китай #информационная безопасность #запрет
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