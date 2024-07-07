Honor Magic V3 будет представлен на следующей неделе

12 июля компания Honor проведёт анонс ряда устройств. В Китае будут представлены складные смартфоны Honor Magic V3 и Magic Vs3. Производитель уже рассказал о дизайне и цветовых вариантах, но остальные характеристики названы не были.

Неофициально сообщалось, что модель Magic V3 станет легче и тоньше своего прошлогоднего предшественника. V2 весит 231 г при толщине корпуса в закрытом виде 9,9 мм. Очередные утечки на китайской платформе микроблогов Weibo рассказали о внешнем виде аппарата и его аккумуляторе.

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Ёмкость аккумулятора должна составлять 5200 мА·ч против 5000 мА·ч в Magic V2. Несмотря на увеличение ёмкости аккумулятора, корпус удалось сделать тоньше на 0,2 мм, а вес теперь равен 226 г.

Будут доступны четыре цветовых варианта: чёрный, белый, зелёный и коричневый. Для прочности предусмотрена металлическая рамка, а от воды и пыли аппарат защищён на уровне рейтинга IPX8.

Сзади находится основная камера с разрешением 50 Мп, которая поддерживает оптическую стабилизацию изображения. Неизвестно о наличии сверхширокоугольной камеры, но говорится о наличии перископического телеобъектива с оптическим зумом 3,5х.

Поддерживается зарядка мощностью 66 Вт и беспроводная зарядка. Аппарат работает на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Ожидается также поддержка спутниковой связи.

Что касается модели Magic Vs3, информации пока нет. Не исключено использование процессора предыдущего поколения Snapdragon 8 Gen 2 и наличие чёрного, зелёного и белого цветовых вариантов.