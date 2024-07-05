Эта инновационная аккумуляторная система будет использоваться в новом флагманском складном смартфоне Honor Magic V3, который должен стать одним из самых тонких и легких устройств в своем классе.





На недавней встрече, посвященной технологиям тонких и легких складных экранов, компания Honor официально объявила о создании первой в отрасли батареи третьего поколения Qinghai Lake с 10% содержанием кремния. Это значительное достижение, поскольку до этого момента максимальная доля кремния в аккумуляторах не превышала 5%.

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Благодаря использованию кремния, плотность энергии новой батареи Honor на 5,74% выше, чем у предыдущего поколения. При этом толщина аккумулятора уменьшена на 4,4%, что позволило достичь рекордного для отрасли коэффициента объема 24,7%.

Помимо батареи, Honor также разработала собственный чип повышения энергоэффективности Honor E1 и систему управления питанием Honor Dujiangyan. Эти технологии позволяют максимально точно управлять энергопотреблением, обеспечивая сверхдлительное время автономной работы устройств в различных условиях.

Новая батарея Qinghai Lake 3.0 с 10% кремния будет использоваться в предстоящем флагманском складном смартфоне Honor Magic V3. Ранее компания уже анонсировала, что этот аппарат станет одним из самых тонких и легких в своем классе, побив рекорд толщины и веса, установленный предыдущей моделью Honor Magic V2.