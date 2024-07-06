Honor Magic V3 всё ближе к поступлению на прилавки

Компания Honor сообщает, что 12 июня она представит складной смартфон Magic V3. В преддверии этой даты на китайской платформе Weibo появились изображения устройства и примеры фотографий, сделанных на его камеру.

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Рассматриваемый аппарат имеет оранжевый цвет и заднюю панель из искусственной кожи. Вокруг камеры есть золотая окантовка, а у белого цветового варианта со стеклянной панелью рамка вокруг камеры серебряная. Ещё будут чёрные и зелёные цветовые варианты.

Был показан тонкий профиль устройства в сложенном и развёрнутом виде. В развёрнутом состоянии Honor Magic V3 претендует на звание самого тонкого складного смартфона в истории. Сейчас таковым является Magic V2 с толщиной корпуса 9,9 мм. Ещё тоньше аппарат удалось сделать за счёт аккумулятора с 10% кремния, в результате чего корпус стал тоньше на 4,4%.

Также можно посмотреть, как выглядит складка устройства, почти незаметная при работе.

Наконец, любителям мобильной фотографии могут быть интересны примеры снимков на камеру этой модели. Все примеры снимков можно посмотреть здесь.

Подробные характеристики камер официально пока названы не были. Ожидается перископический телеобъектив с поддержкой трёхкратного оптического зума.

Внутри корпуса находится процессор Snapdragon 8 Gen3, аккумулятор около 5000 мАч, мощность зарядки составляет 66 Вт. Специальный чип Honor E1 отличается оптимизацией электропитания. Это позволит устройству работать дольше. Ожидается также наличие двухсторонней спутниковой связи.