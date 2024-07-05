Альтернативные и синтетические виды топлива могут вдохнуть новую жизнь в двигатели внутреннего сгорания

Крупные группы европейских законодателей лоббируют применение альтернативных и синтетических видов топлива, тогда как к 2035 году в Евросоюзе планируется запретить выбросы CO2 у новых автомобилей. Европейская народная партия (ЕНП) хочет внести изменения в принятые правила, чтобы получить возможность использовать альтернативные виды топлива после 2035 года.

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Европейский Союз уже пошёл на уступки и разрешил применять синтетическое топливо, но эти меры были названы временными. ЕНП желает пересмотра запрета на двигатели внутреннего сгорания, если будут применяться двигатели с новыми технологиями.

Согласно требованиям Евросоюза, после 2035 года должны быть запрещены любые транспортные средства с выбросами CO2. Это было смертным приговором для двигателей внутреннего сгорания, означая исчезновение бензиновых и дизельных автомобилей. В прошлом году правительство Германии и некоторые другие страны потребовали сделать исключение для синтетического топлива.

Возможно, ЕНП удастся добиться пересмотра правил. На последних выборах в Европарламент эта партия получила 188 мест из 720. Вопрос будет обсуждаться на этой неделе на встрече в Португалии.

Автопроизводители работают над альтернативными видами топлива, в том числе Toyota. В спортивных автомобилях она тестирует двигатель внутреннего сгорания на водороде. Такой двигатель применяется в концепции автомобиля Corolla Cross. Японский производитель разрабатывает эффективные углеродно-нейтральные двигатели совместно с Mazda и Subaru.

Эти три производителя пытаются решить задачу разными способами. Mazda считает решением роторный двигатель. Здесь выбросы могут быть минимальными или полностью отсутствовать.

Лидером в разработке синтетических видов топлива является Porsche. Компания тестирует электронные топлива, продемонстрировав их возможности на модели 911, которая добралась до вершины вулкана в Чили.