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g1tarist
Российские чиновники пересаживаются на отечественные авто
Так решило Министерство промышленности и торговли России.

Министерство промышленности и торговли России обновило рекомендации по выбору машин для чиновников. Теперь слугам народа предлагается передвигаться на отечественных авто, например, Lada Largus, Xcite X-Cross 7, а также на "Газелях" и "Соболях".

В список попали 14 отечественных брендов, которые будут представлять более 40 моделей авто. Среди них - популярные модели Lada, включая Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Legend, Niva Travel и Largus. Кроме них в перечне есть автомобили от УАЗ и ГАЗ, а также машины других брендов, в том числе Haval, Aurus, Kaiyi, Baic.

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Это решение было принято с целью поддержать российский автопром и стимулировать использование отечественных автомобилей в государственной сфере. Инициатива подчеркивает стремление к укреплению внутреннего рынка автомобилестроения и поддержке местных производителей. Она также призвана повысить конкурентоспособность российских автомобильных брендов.

Этот шаг Минпромторга РФ демонстрирует важность отечественного производства и является частью общей стратегии по развитию и поддержке российской промышленности. Предложение использовать российские автомобили для выполнения служебных обязанностей отражает уверенность в качестве и надежности отечественных машин, а также желание обеспечить государственных служащих современными и комфортными средствами передвижения.

#новости #россия #авто #lada #автопром
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