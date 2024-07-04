Star Wars Outlaws станет доступной 30 августа

В среду в официальном аккаунте игры Star Wars Outlaws в Twitter появилась запись о том, что она отправилась в печать. Это произошло без малого за 2 месяца до начала продаж, которые назначены на 30 августа. Обычно с играми это происходит за несколько недель до релиза. Впрочем, игра Final Fantasy XVI отправилась в печать почти за 3 месяца до начала продаж.

В наши дни не все игры выпускаются на дисках, продаваясь в цифровом виде в интернет-магазинах. Однако термин остался, и разработчики используют его по-прежнему.

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Отправка в печать не означает, что создатели игры Star Wars Outlaws в ближайшие месяцы не будут работать над устранением багов и ошибок. И всё же, отправка в печать так рано должна означать, что уже и нынешняя версия игры является достаточно проработанной.

Игра на движке Snowdrop даёт возможность незаметно переходить между космосом и планетами. Здесь поддерживается технология Nvidia DLSS с целью обеспечить максимальную производительность и качество графики.

Сюжет игры разворачивается в промежутке между событиями фильмов «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая».