Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Видеоигра Star Wars Outlaws за 2 месяца до начала продаж отправилась в печать
Star Wars Outlaws станет доступной 30 августа

В среду в официальном аккаунте игры Star Wars Outlaws в Twitter появилась запись о том, что она отправилась в печать. Это произошло без малого за 2 месяца до начала продаж, которые назначены на 30 августа. Обычно с играми это происходит за несколько недель до релиза. Впрочем, игра Final Fantasy XVI отправилась в печать почти за 3 месяца до начала продаж.

В наши дни не все игры выпускаются на дисках, продаваясь в цифровом виде в интернет-магазинах. Однако термин остался, и разработчики используют его по-прежнему.

реклама

Отправка в печать не означает, что создатели игры Star Wars Outlaws в ближайшие месяцы не будут работать над устранением багов и ошибок. И всё же, отправка в печать так рано должна означать, что уже и нынешняя версия игры является достаточно проработанной.

Игра на движке Snowdrop даёт возможность незаметно переходить между космосом и планетами. Здесь поддерживается технология Nvidia DLSS с целью обеспечить максимальную производительность и качество графики.

Сюжет игры разворачивается в промежутке между событиями фильмов «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая».

#игры #star wars
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Почему современные игры занимают так много места и что с этим делать
Японские геймеры требуют отменить релиз игры Assassin’s Creed Shadows
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Оверклокеры смогли держать Core i9-14900KF холодным на скорости 7.5ГГц с помощью кулера за $10 000
3
Названа стоимость всех модификаций смарт-часов Galaxy Watch Ultra и Watch 7
3
Китай может легко обнаруживать американские F-35 при помощи метеорадаров
4
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил загадочные структуры в атмосфере Юпитера
2
Благодаря ракете ВКС РФ украинская армия лишилась важнейшей стратегической переправы
+
Инцидент с китайским аналогом «Falcon 9» вероятно произошел из-за конструкции стартовой площадки
3
"Искандер" поразил украинский истребитель МиГ-29 на военном аэродроме Долгинцево
1
Беспилотник США SeaGuardian получит расширенные возможности наведения для дальних атак
+
Строящуюся с 1960-х годов дорогу в Липецкой области завершат в 2024 году
+
В обновленном рейтинге наиболее выгодных игровых CPU лидирует Ryzen 5 5600X
11
Ученые из Китая доказали, что пластиковые бутылки могут стать ядовитыми на солнце
+
Army Recognition: Преимущество флота Великобритании будет зависеть от увеличения подводных сил
+
АвтоВАЗ пересмотрел комплектации и цены на внедорожники LADA Niva Legend и LADA Niva Travel
+
ВС РФ нанесли удар по военному производству ракетного завода "Южмаш"
+
Первого полноразмерного китайского робота-гуманоида «Цинлун» представят на WAIC 2024
1
OnePlus 13 может предложить рейтинг защиты IP выше по сравнению с Galaxy S24
1
Сэм Альтман: GPT-5 станет в разы более продвинутой версией нынешней GPT-4o
+
В GTA VI главные герои смогут набирать и сбрасывать вес
5
В Солнечногорске началось строительство предприятия по производству самоклеящихся этикеток
1
Китайский производитель BYD сообщил, что в ближайшие дни с конвейера выйдет 8-миллионный автомобиль
+

Популярные статьи

"Фуриоса: Хроники Безумного Макса": как убивают легенду (субъективное мнение)
27
Какие комплектующие стоит купить в игровой ПК (а какие нет) в 2024 году, спасая деньги от инфляции
27
Почему нет смысла покупать дорогую материнскую плату, и сколько слотов ОЗУ должно быть на игровом ПК
28
Процессор, материнская плата и видеокарта — 5 самых выгодных связок для игровых ПК летом 2024 года
22
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
166
Asia Times: Китай намерен обезвредить бомбу замедленного действия LGFV "мощностью" в $13 трлн
+
В Индии задумались о преимуществах совместного использования российских С-400 и Су-57
3
Как спасти свой холодильник от жары и не попасть на дорогостоящий ремонт
5
Asia Times: Российский боевой ледокол «Иван Папанин» создан для завоевания превосходства в Арктике
1
Почему современные игры занимают так много места и что с этим делать
33

Сейчас обсуждают

Легенда
13:29
аузубилях. это я открыл прогу? и сфотал на тел? сдайся уже, ты проиграл битву.
Почему современные игры занимают так много места и что с этим делать
Chihonya
13:28
не чужой, на фоне сайта, утырок картавый
Почему современные игры занимают так много места и что с этим делать
RadeonFooker
13:24
Zystax, программа помощи скудным разумом имбецилам - вот для тебя самая полезная.
11 полезных программ, которые очень пригодятся в игровом компьютере и ноутбуке в 2024 году
Легенда
13:20
вопросы чепуха? знай свое место....пока папа тут. я уйду , крылья расправишь а щя под стол
Почему современные игры занимают так много места и что с этим делать
Чatо -- Боt
13:19
Какол бежал быстрее свыни...
Bloomberg: Индия и Китай готовы урегулировать свой конфликт на границе
Alxndr
13:18
Да не могу смотреть без слез на такого задрота убого как ты )))
Почему современные игры занимают так много места и что с этим делать
Chihonya
13:17
покажи скрин, брехливый пес
Почему современные игры занимают так много места и что с этим делать
Легенда
13:16
у меня стоит там самсунг би-дай. 14-14-14-34. а эту чисто по фану взял. но тебе не понять, ты хлеб купишь
Почему современные игры занимают так много места и что с этим делать
Chihonya
13:15
вытащил со своего убогого мусоросборника?
Почему современные игры занимают так много места и что с этим делать
Chihonya
13:15
Лехе просто его потертое седло надоело
Почему современные игры занимают так много места и что с этим делать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем