NVIDIA откроет исходный код RTX Remix, а Star Wars Outlaws получит поддержку DLSS 3.5.

NVIDIA объявила об открытии исходного кода RTX Remix, своей платформы для преобразования классических игр с добавлением трассировки лучей и других современных графических технологий. Кроме того, NVIDIA и Lucasfilm Games объявили, что грядущая игра Star Wars Outlaws получит поддержку DLSS 3.5.

реклама

RTX Remix – это набор инструментов с открытым исходным кодом, который позволяет разработчикам и моддерам улучшать визуальные эффекты классических игр с помощью трассировки лучей, улучшения текстур и других современных технологий. Открытие исходного кода сделает RTX Remix более доступным, что позволит им создавать и делиться своими собственными улучшениями для классических игр.

Star Wars Outlaws – это предстоящая игра в жанре экшен-приключений, действие которой происходит во вселенной "Звездных войн". Игра будет поддерживать DLSS 3.5, новейшую версию технологии NVIDIA для повышения производительности с помощью ИИ. DLSS 3.5 использует улучшенный оптический поток и новые алгоритмы для обеспечения еще более высокого качества изображения и производительности по сравнению с предыдущими версиями DLSS.

Открытый исходный код RTX Remix будет доступен на GitHub в ближайшее время. Star Wars Outlaws выйдет в свет позже в этом году.