Новая бесплатная игра Star Wars: Hunters теперь доступна на мобильных устройствах и Nintendo Switch.

Если вы любите видеоигры и «Звездные войны», то, возможно, следите за развитием Star Wars: Hunters - игры, созданной Zynga, компанией, которая может быть ответственна за перенос некоторых из великих франшиз Take-Two, таких как GTA или Red Dead Redemption, на мобильные телефоны. Как вы уже догадались, эта новая итерация в мире видеоигр одной из величайших лицензий в мире развлечений была разработана для мобильных устройств, а также для консолей, в частности для Nintendo Switch.

Star Wars: Hunters уже доступна на мобильных устройствах Android в Google Play Store и iOS в App Store, а также на Nintendo Switch. Кстати, на всех упомянутых платформах игра бесплатна, так что погрузиться в этот новый экшен во вселенной «Звездных войн» может каждый пользователь.

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Действие новой игры Zynga разворачивается между оригинальной трилогией и сиквелами и переносит нас в самые узнаваемые места саги, как в фильмах, так и в сериалах, чтобы сразиться с другими в командами, которые будут состоять из оригинальных и классических персонажей.

"Мы приветствуем вас на планете Веспаара. Под прожекторами арены выжившие герои павшей Галактической империи и новые герои сражаются в захватывающих гладиаторских боях, которые закрепят за ними славу легенд во всей галактике", - говорится в описании Star Wars: Hunters. В описании также говорится, что с каждым сезоном будут появляться новые персонажи, скины для оружия, карты и другой дополнительный контент. Более подробную информацию вы всегда можете найти в соответствующих магазинах, где доступна новая игра.

На старте в новой игре по мотивам франшизы «Звездные войны» будет представлено несколько игровых режимов. "Доминируйте на быстро меняющемся поле боя в режиме Dynamic Control, контролируя центральную точку и не позволяя команде соперника выйти за ее пределы. В «Трофейной битве» две команды соревнуются за обладание трофейным дроидом и набирают очки. Первая команда, набравшая 100 % очков, побеждает в игре. В Squad Brawl вы будете сражаться всей командой; кто первым наберет 20 убийств, тот и победил", - говорит Zynga. И при всем этом мы должны бороться за то, чтобы стать лучшими, продвигаться по дивизионам и лигам и в конечном итоге стать «одной из звезд шоу».