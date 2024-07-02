Линейка планшетов Lenovo K была расширена

Компания Lenovo начинает продажи нового планшета под названием Lenovo Tab K11 Plus. Устройство уже доступно на официальном сайте производителя. Стоимость пока не была названа, но по характеристикам это бюджетный вариант.

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Планшет работает на процессоре Snapdragon 680 и обладает экраном размером 11,45 дюйма с разрешением 2K и частотой 90 Гц, а яркость достигает 400 нит. Предлагается оперативная память типа LPDDR4X и хранилище типа UFS 2.2. На выбор доступно 4 ГБ, 6 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти, а также хранилище на 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. Поддерживаются карты памяти microSD.

Сзади находится единственная камера с разрешением 13 Мп, в то время как разрешение передней камеры равно 8 Мп. Производитель предложит как версии только с Wi-Fi, так и с сотовой связью LTE. Зарядка осуществляется через разъём USB-C, в комплект поставки входит адаптер мощностью 20 Вт. Ёмкость аккумулятора составляет 8600 мАч, что должно обеспечить 12 часов воспроизведения видео. Ещё есть четыре динамика с поддержкой технологии Dolby Atmos и два микрофона.