Кроме того, в Lenovo Tab K11 LTE имеется поддержка Lenovo Tab Pen Plus.

Компания Lenovo без особой помпы запустила глобальную версию планшета Tab K11 LTE, которая уже появилась в США, а в скором времени должна дебютировать и в ряде других регионов, говорится в публикации сайта Gizmochina.

реклама

Источник фото: Lenovo

Планшет Lenovo Tab K11 LTE получил 8-ядерный чип MediaTek Helio G88, оснащённый двумя ядрами Cortex-A75 с тактовой частотой 2.0 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55 с частотой 1.8 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, накопитель объёмом 128 ГБ и слот расширения с поддержкой карт памяти MicroSD.

Кроме того, новинка оснащается 11-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920x1200 пикселей, частотой обновления 90 Гц и яркостью 400 нит, передней и задней камерами на 8 Мп, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos и батареей ёмкостью 7040 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт через порт USB.

Помимо этого, устройство снабжается слотом для сим-карты, 3.5-мм аудиоразъёмом, портом USB-C 2.0 и поддерживает Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, 4G LTE, GPS, ГЛОНАСС и Galileo. Новинка работает под управлением операционной системы Android 13, которая, как ожидается, получит два крупных обновления до Android 15. Планшет имеет размеры 7.15x255.26x166.31 мм и вес 465 г.

Также новинка поддерживает работу со стилусом Lenovo Tab Pen Plus, распознающим 4096 уровней нажатия и позволяющим делать различные заметки, наброски и эскизы, что будет полезно для ряда пользователей. В комплект поставки стилус не входит.

Стоимость планшета Lenovo Tab K11 LTE в США составляет 250 долларов. Информации о ценах и доступности устройства в других регионах пока не предоставляется.