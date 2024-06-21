Lenovo Tab Plus уже доступен в продаже в некоторых странах по цене €279.

Lenovo выпустила новый планшет под названием Tab Plus, который обещает стать идеальным спутником для любителей развлечений. Этот планшет оснащен восемью динамиками от известного бренда JBL, что делает его отличным выбором не только для просмотра фильмов и игр, но и для использования в качестве мощной Bluetooth-колонки на вечеринках.

Что касается звука, то общая мощность динамиков достигает 26 Вт, позволяя настроить громкость под любую обстановку. С точки зрения технических характеристик, Tab Plus предлагает 11,5-дюймовый ЖК-экран с разрешением 2000x1200 пикселей, который обеспечивает четкое и яркое изображение. Экран обновляется с частотой 90 Гц, что делает движения на экране более плавными, а пиковая яркость в 400 нит гарантирует, что экран будет хорошо виден даже при ярком свете.

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Планшет работает на процессоре Helio G99 от MediaTek и управляется последней версией Android 14. На борту имеется 8 Гб оперативной памяти, а также есть вариант выбора между 128 и 256 Гб встроенной. Аккумулятор - на 8600 мАч, его хватит на достаточно долгое время, что особенно удобно в дороге. Весит новинка всего 650 граммов.

Несмотря на впечатляющие характеристики, Lenovo установила цену на Tab Plus в 279 евро.