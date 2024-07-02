OnePlus 13 может стать обладателем беспроводной зарядки

Выпущенный в начале года смартфон OnePlus 12 получил довольно положительные отклики, но некоторые жаловались на отсутствие полной водонепроницаемости. Теперь известный инсайдер Digital Chat Station сообщил, что в модели следующего поколения этот недостаток будет устранён.

На платформе микроблогов Weibo он опубликовал вероятные спецификации OnePlus 13, и здесь указан рейтинг IP68/69. Это означает максимально доступную защиту от воды и пыли. OnePlus 12 имеет рейтинг IP65, что означает, что погружать в воду его не следует.

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Рейтинг IP68 есть у таких конкурирующих смартфонов, как линейка аппаратов Google Pixel 8 и Samsung Galaxy S24. IP69 позволит превзойти эти премиальные устройства, поскольку аппарат с такой защитой способен выдерживать воздействие жидкостей под высоким давлением и при высокой температуре.

Остаётся открытым вопрос, будет ли такой рейтинг у всех смартфонов серии OnePlus 13. Китайский производитель периодически предлагал смартфоны с рейтингом IP68. Обычно это были аппараты, продажами которых занимались операторы мобильной связи.

Среди других характеристик были названы процессор Snapdragon 8 Gen 4, экран 2К с небольшими изгибами по краям, кремниевый аккумулятор большой ёмкости, проводная зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная зарядка. Сзади будет тройная камера под брендом Hasselblad. Среди них предлагается камера periscope 50 Мп с трёхкратным зумом. Наконец, в числе характеристик будут ультразвуковой сканер отпечатков и большой вибрационный движок.