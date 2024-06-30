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ddr22
OnePlus Ace 3 Pro рассеивает тепло на 85% лучше, чем iPhone 15 Pro Max
Есть слухи, что Apple собирается использовать в iPhone 16 новую технологию охлаждения, включая графеновую термосистему и металлическую крышку для аккумулятора.

OnePlus Ace 3 Pro обладает способностью рассеивать тепло на 85% лучше, чем iPhone 15 Pro Max, и, возможно, это достигнуто за счет использования паровой камеры. У iPhone 15 Pro Max отсутствует продуманная система охлаждения, что приводит к проблемам с тепловыделением, особенно при запуске интенсивных приложений. Результаты тестов показывают, что OnePlus Ace 3 Pro легко справляется с другими конкурентами в премиум-сегменте.

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Особенностью OnePlus Ace 3 Pro является его топовая паровая камера, которая обеспечивает высокую мощность рассеивания тепла. Видео, опубликованное на Bilibili, говорит о тепловыделении устройства на уровне 7,8 Вт, что заметно превосходит конкурирующие устройства, включая iPhone 15 Pro Max, у которого значение составляет всего 4,2 Вт. OnePlus Ace 3V занимает второе место с мощностью охлаждения 7,6 Вт, а Pura 70 Ultra от Huawei и его чип Kirin 9010 показали 7,2 Вт. Сравнивая эти результаты, можно сделать вывод, что Snapdragon 8 Gen 3, который используется в OnePlus Ace 3 Pro, будет работать наиболее эффективно и обеспечивать стабильную производительность даже в течение длительных сессий использования.

 По слухам, следующая модель iPhone 16 может иметь "графеновую термосистему" для улучшения теплорегулирования и использовать металлическую крышку аккумулятора для улучшения теплоотдачи.

#oneplus ace 3 pro
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OnePlus Ace 3 Pro превосходит iPhone 15 Pro Max по плавности работы приложений и общей плавности
Представлен флагманский смартфон OnePlus Ace 3 Pro
Состоялся анонс смартфона OnePlus Ace 3 Pro с чипом Snapdragon 8 Gen 3, до 24 ГБ ОЗУ и мощной СО
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