Смартфон имеет восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 680 SoC с тактовой частотой 2,02 ГГц и графический процессор Adreno 610.

OPPO, один из лидеров мирового рынка мобильных устройств, собирается расширить свою линейку смартфонов серии A за счёт нового устройства - OPPO A3x. Этот смартфон на данный момент прошёл сертификацию NBTC, TUV Rheinland, Geekbench и FCC, скоро станет доступен для пользователей по всему миру.

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Сертификация NBTC подтверждает то, что OPPO A3x с номером модели CPH2641 поддерживает WCDMA, GSM и LTE-подключение, что обеспечивает использование пользователем мобильного интернета. Сертификация TUV Rheinland показывает, что устройство будет оснащено аккумулятором ёмкостью 4970 мА*ч.

Кроме того, OPPO A3x появился в базе данных Geekbench, где он набрал 344 балла в одноядерном тесте и 1181 балл в многоядерном тесте. Это подтверждает высокую производительность устройства, которая обеспечивается за счёт восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой 2,02 ГГц и графическим процессором Adreno 610. Смартфон будет оснащён 8 ГБ оперативной памяти, что позволит эффективно выполнять несколько задач одновременно. При этом сертификация FCC подтверждает базовую конфигурации с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти.

Ожидается, что OPPO A3x будет работать под управлением Android 14 с Color OS 14, который обеспечит удобный интерфейс пользователя. В дополнение к этому, устройство будет оснащено задней камерой на 8 МП и фронтальной камерой на 5 МП, которые позволяют делать качественные фотографии и видеозвонки.