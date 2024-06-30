Новейший флагман OnePlus оснащен технологиями Pixelworks для исключительного игрового опыта на Android.

OnePlus совместно с Pixelworks запустили новый премиум-смартфон, который станет настоящей находкой для любителей мобильных игр. Новый телефон, Ace 3 Pro, оборудован самыми передовыми технологиями для поддержки игр с сертификацией IRX, таких как Diablo: Immortal.

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В этом устройстве используется мощное железо Snapdragon 8 Gen 3 и улучшенные функции Суперскорости кадров, поддерживаемые операционной системой на базе Android 14. Эти инновации обеспечивают не только высокую детализацию графики, но и стабильность производительности в самых требовательных играх.

Не ограничиваясь только аппаратными улучшениями, OnePlus реализовала в сотрудничестве с Pixelworks встроенный копроцессор X7 Gen 2 для дисплеев. Это позволяет улучшить графическую мощь Snapdragon 8 Gen 3, используя искусственный интеллект для оптимизации игровых элементов, которые требуют меньше ресурсов.

Это значит, что даже в играх с высокими требованиями к графике, таких как One Piece Fighting Path и Persona 5, новый смартфон сможет обеспечить оптимальную скорость до 120 кадров в секунду при разрешении 1.5K. Но стоит учитывать, что полноценное использование всех возможностей возможно только в играх, совместимых с новой сертификацией Pixelworks IRX.

Ace 3 Pro уже получает высокие оценки за способность запускать игры так, как это задумано их создателями, и даже потенциально улучшать энергоэффективность. Тем не менее, по слухам, будущие модели на базе Snapdragon 8 Gen 4 могут обойтись без дополнительного копроцессора для достижения тех же результатов.