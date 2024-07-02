Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6» в Китае называются по-другому

На следующей неделе состоится анонс ряда продуктов Samsung нового поколения, включая складные смартфоны. Для Китая южнокорейский производитель также подготовил нечто особенное. Смартфон Samsung W25 заметили в базе данных сертификационной организации.

Если в остальном мире складные аппараты будут называться Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6, то в Китае они выйдут под именами Samsung W25 и W25 Flip». Первый из них был замечен на сайте 3C под модельным номером SM-W9025. Также здесь упоминается зарядное устройство с модельным номером EP-TA800, что подтверждает поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт. Мощность зарядки не увеличилась по сравнению с предыдущим поколением.

реклама

Других сведений о смартфоне на данный момент не поступало. Можно предположить, что в Китае аппараты будут представлены чуть позже, чем в остальном мире. В прошлом году модель Samsung W24 появилась здесь в сентябре. Предположительно, смартфон нового поколения получит более тонкий и лёгкий корпус. Он будет работать на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 3 и обладать двумя экранами. Основной экран Dynamic AMOLED 2x получит размер 7,6 дюйма, а внешний Dynamic AMOLED 2x будет иметь размер 6,3 дюйма. Скорее всего, аппараты будут выпускаться у местного оператора мобильной связи China Telecom.