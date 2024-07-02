Galaxy A06 имеет размеры 167,3 x 77,31 мм в высоту и ширину, что делает его немного более компактным, чем A05

На прошлой неделе в базе данных Geekbench была замечена предстоящая модель Samsung Galaxy A06 с чипсетом MediaTek Helio G85, который к сожалению, аналогичен тому, который использовался в прошлой версии Galaxy A05.

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Сейчас Galaxy A06 получил сертификацию от FCC, что разгадало емкость его батареи. Номинальная емкость составляет 4855 мАч, что подразумевает типичное значение в 5000 мАч, что вновь сходно с Galaxy A05. FCC также упомянула, что Galaxy A06 поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth и 4G LTE, но без 5G из-за отсутствия поддержки чипсетом.

Габариты Galaxy A06 составляют 167,3 x 77,31 мм по высоте и ширине соответственно, что делает его немного более компактным по сравнению с A05, хотя толщина остается пока неизвестной.

Это вся информация, доступная на данный момент, однако поскольку Galaxy A06 находится в процессе сертификации, скоро появится больше деталей.