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Mirakl
Samsung готовит умное кольцо Galaxy Ring с функциями для контроля здоровья
Новый продукт Samsung обещает стать революционным аксессуаром для отслеживания здоровья и фитнеса, предлагая множество функций в компактном устройстве.

Компания Samsung вскоре представит новинку в мире носимых технологий — умное кольцо Galaxy Ring. Согласно последним утечкам, опубликованным порталом Android Authority, это устройство станет настоящим прорывом в области мониторинга здоровья.

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Samsung Galaxy Ring будет оснащено функциями для измерения частоты сердечных сокращений, уровня стресса и температуры тела. Кроме того, кольцо сможет отслеживать женский цикл и обнаруживать храп, хотя для последней функции потребуется подключение к смартфону.

Помимо этих возможностей, можно ожидать, что Galaxy Ring будет поддерживать функции, такие как счётчик шагов, калорий и отслеживание тренировок. Эти функции помогут пользователям следить за своим физическим состоянием и прогрессом в фитнесе.

Умное кольцо также будет включать новую систему оценки здоровья под названием My Vitality Score, которая предоставит персонализированную информацию о состоянии здоровья пользователя. Ранее компания подтвердила, что цена Galaxy Ring на старте продаж составит около $350.

С Galaxy Ring Samsung стремится объединить передовые технологии отслеживания здоровья и стильный дизайн в одном компактном устройстве. Ожидается, что кольцо появится на рынке в ближайшие месяцы.

#новости #умное кольцо #кольцо #кольцо samsung
Источник: 4pda.to
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