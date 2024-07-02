7 июня сотрудники южнокорейской компании Samsung провели первую в истории компании забастовку. Ее организатором выступил Общенациональный профсоюз Samsung Electronics (NSEU). В акции приняли участие около 28 000 членов профсоюза, что составляет примерно одну пятую часть трудового коллектива компании.

В начале июня члены профсоюза Samsung провели первую в истории компании забастовку, требуя справедливой зарплаты, прозрачных бонусов и более благоприятных условий труда. Эксперты считают, что в ближайшее время компанию ждут новые потрясения. (Работники Samsung хотят получить свой кусок пирога от прибыли компании. Image: Agence France-Presse, AFP)

реклама





Забастовка коснулась подразделений Samsung по производству чипов, в том числе тех, что производят критически важные компоненты, включая оперативную память, флеш-память, USB-накопители, SD-карты, процессоры Exynos, датчики камер, модемы, чипы NFC и контроллеры питания/дисплеев.

Забастовка высветила глубокие проблемы, касающиеся профсоюзного движения в Samsung, и положила начало важным изменениям в системе трудовых отношений компании. На протяжении всей забастовки члены профсоюза расклеивали на дверях фабрик Samsung информационные объявления, в которых излагали свои претензии и требования к руководству компании.

Вице-президент Национального профсоюза Samsung Electronics Ли Хен Кук назвал эту акцию "в большей степени символичной" заявив при этом, что "это только начало". Он подчеркнул, что у профсоюза есть несколько запасные планы относительно последующих забастовок, если вдруг руководство не удовлетворит его требования. Ли также заявил, что по-прежнему не исключена возможность проведения всеобщей забастовки, подчеркнув тем самым решимость профсоюза защищать права и интересы сотрудников компании.

реклама





Профсоюз требует повышения зарплаты на 6,5% - в отличие от предложенного компанией повышения на 5,1% - а также предоставления дополнительного дня к ежегодному отпуску и более прозрачного подхода к начислению премиальных. Следует отметить, что размер премиальных в Самсунг составляют значительную часть зарплаты работников.

В компании Samsung премия рассчитывается исходя из операционной прибыли и стоимости капитала. Такой метод расчета привел к тому, что в 2023 году премиальные работникам не выплачивались. Профсоюз считает, что бонусы должны начисляться исключительно исходя из операционной прибыли. В первом квартале этого года прибыль подразделения Samsung по производству чипов составила 1,4 миллиарда долларов США.

Samsung Group систематически препятствует попыткам создания профсоюзов и проводит политику низких зарплат, минимальных льгот и увеличенного рабочего дня.

В декабре 2013 года Корейский профсоюз металлистов (KMWU) при поддержке Глобального союза IndustriALL обнародовал информацию о широкомасштабных нарушениях трудовых прав сотрудников в компании Samsung.

реклама





Среди подобных нарушений - сообщения о похищениях и физическом насилии в отношении профсоюзных лидеров, а также проведение специальных тренингов для руководства, нацеленных на недопущение создания профсоюзов.

Индийский журналист Пранджал Пандей в своей статье для NewsClick пишет: "Мировая репутация Samsung в ИТ-секторе подпорчена тяжелыми условиями труда, в том числе увеличенной продолжительностью рабочего дня и теневой занятостью. Кроме того, компания активно отговаривает работников от вступления в профсоюзы и оказывает давление на временных сотрудников, состоящих в профсоюзах, с тем чтобы они вышли из своих репрезентативных организаций".

Такая тактика, пишет Пандей, предполагает выплату более низкой заработной платы членам профсоюза и интенсивный контроль за их деятельностью, что вызывает серьезные этические опасения по поводу обращения Samsung со своими работниками в технологической отрасли.

В компании Samsung Electronics Co, Ltd действует иерархическая кадровая структура, раскрывающая значительные диспропорции. На самом верху находятся высокооплачиваемые вип-специалисты и научные сотрудники, принимающие участие в разработке инновационных решений и технологий.

реклама





Члены профсоюза Samsung Electronics протестуют против притеснений, со стороны руководства технологического гиганта. Штаб-квартира Samsung в Сеуле. Photo: dpa

В середине иерархии располагаются квалифицированные работники и производственные кадры. на крупнейших заводах Samsung, в том числе в Южной Корее. Они, пишет индийский журналист, играют важную роль в процессе производства, но при этом нередко работают в тяжелых условиях.

В самом низу кадровой лестницы Samsung находятся работники, нанятые подрядчиками и субподрядчиками - категория, за которую Samsung не несет ответственности, несмотря на их ключевую роль в деятельности корпорации.

О тяжелых условиях работы в южнокорейской компании стало известно во время патентного разбирательства между Samsung и Apple в 2012 году, которое вскрыло факты нарушения условий трудового законодательства в отношении сотрудников, занимающихся исследованиями и разработками. Главный дизайнер Ванг Джи-юэн в своих показаниях подробно рассказал о тяжелых условиях труда, в том числе о ненормированном рабочем дне, что негативно сказывалось на личном благополучии и семейной жизни.

Среди квалифицированных сотрудников Samsung значительную часть составляют женщины. Нередко их привлекают из небольших городов для работы в полупроводниковых лабораториях. Часто они работают сверхурочно, по сменному графику и подвергаются воздействию вредных веществ.

Samsung, сообщает индийский эксперт, к сожалению, далеко не единственная компания, нарушающая нормы трудового законодательства. Исследование показало, что сегодня сотрудники, занятые в производстве iPhone эксплуатируются в 25 раз больше, чем текстильщики в Англии XIX века. Уровень эксплуатации работников на фабриках iPhone невероятно высок и составляет 2 458 %.

Из этого следует, что работники тратят большую часть своего рабочего времени на производство товаров, обогащающих корпорацию, и лишь крохотная часть уходит на оплату их труда.

Компания Amazon, крупнейший работодатель в Соединенных Штатах, печально известна тяжелыми условиями работы на своих предприятиях. Сотрудники складов Amazon ежедневно сталкиваются с физическим перенапряжением, производственными травмами и психическими расстройствами.

Компания использует новейшие системы наблюдения для тщательного контроля за действиями своих подчиненных. Хотя Amazon утверждает, что подобные меры повышают безопасность, работники нередко чувствуют давление, принуждающее их поддерживать слишком быстрый темп работы, чтобы соответствовать стандартам производительности.

Кроме того, Amazon активно борется с попытками работников вступить в профсоюзы. В 2021 году компания потратила 4,2 миллиона долларов на консультантов, чтобы отбить у своих сотрудников желание вступать в профессиональные объединения.

Однако 1 апреля 2022 года работники компании добились значительного прорыва, учредив первый на территории США профсоюз Amazon Labor Union (ALU). Это достижение стало результатом многолетней борьбы с агрессивной политикой Amazon в отношении профсоюзов и поддержки со стороны преданных своему делу работников и организаторов на складе в Стейтен-Айленде, сообщает Пандей.

В 2011 году рабочие завода Maruti-Suzuki Manesar IMT в Индии подали заявку на регистрацию нового профсоюза - Maruti Suzuki Employees Union (MSEU) - в Чандигархе. Индийские СМИ сообщили, что руководство, узнав об этой инициативе, заставило работников подписать документы, обязывающие их не вступать в MSEU.

Автобус Национального профсоюза Samsung Electronics припаркован у офисного здания технологического гиганта в Сеуле. Крупнейший профсоюз Samsung Electronics объявил забастовку впервые за 55-летнюю историю компании. Photo: Bloomberg

В ответ на это 4 июня 2011 года 3 000 рабочих начали сидячую забастовку на заводе в Манесаре, требуя признать MSEU. В попытке оказать еще большее давление на "рабочий класс" 6 июня того же года руководство уволило 11 сотрудников, включая членов офиса MSEU, обвинив их в подстрекательстве к забастовке.

Прошло время, и Maruti Suzuki изменила свою кадровую политику, увеличив число контрактников, занятых на опасном производстве, сохранив при этом небольшой штат постоянных работников.

Эти примеры наглядно демонстрируют неустанную борьбу трудящихся по всему миру против эксплуатации со стороны могущественных корпораций. Они подчеркивают проблемы и несправедливое отношение, с которыми приходится сталкиваться трудящимся, а также необходимость проведения системных реформ для обеспечения равноправного подхода и справедливого распределения благ, полученных в результате их труда, резюмировал индийский журналист.